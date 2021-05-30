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İzmit'te yolcu otobüsleri çarpıştı: 8 yaralı!

İzmit iline bağlı TEM Otoyolu Ankara istikametinde aynı yönde seyir halinde ilerleyen yolcu otobüslerinin çarpışması sonucu yaşanan kazada 8 kişi yaralandı.

30 Mayıs 2021 Pazar 00:53
İzmit'te yolcu otobüsleri çarpıştı: 8 yaralı!
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İzmit’te aynı yönde seyir halinde olan yolcu otobüslerinin çarpışması sonucu yaşanan kazada 8 kişi yaralandı. Yaşanan kaza, saat 27.00 sularında TEM Otoyolu İzmit ilçesi Alikahya mevkiinde yaşandı. Ankara’ya doğru seyir halinde olan Feyyaz Özel kontrolündeki 29 AU 629 plakalı yolcu otobüsü, önünde seyir eden Süleyman Dicle idaresindeki 34 CBL 477 plakalı yolcu otobüsüne çarptı. Yaşanan kazada otobüs şoförü Feyyaz Özel ile aynı otobüste olan yolcular Şinasi Taşdemir, Melahat Gerçin, Fikri Alkan, Yusuf Seçer, Firdevs Seçer, Fatma Öztoprak ve Hatice Sütçü yaralandı. Yaşanan kazanın çevredeki vatandaşlar tarafından ihbar edilmesi üzerine olay yerine polis,itfaiye ve sağlık ekipleri intikal etti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan 8 yaralı ambulanslarla tedavileri devam ettirilmek üzere çevredeki hastanelere sevk edildi. Yaşanan kazadan dolayı ulaşım tek şeritten sağlandı. Bu durumdan dolayı TEM Otoyolu Ankara istikametinde araç kuyruğu oluştu.

İşte yaşanan kazaya ait bazı görüntüler;


Son Güncelleme: 30.05.2021 00:53
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Anahtar Kelimeler:
İzmitYolcu Otobüsü KazasıKazaTrafik Kazası
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