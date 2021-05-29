İzmit'te, kontrolden çıkan bir motosiklet yangın panosuna çarptı

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde meydana gelen olayda edinilen bilgilere göre TEM otoyolunda seyir halinde bulunan bir motosiklet kontrolden çıkarak tünel içinde bulunan yangın panosuna çarptı.

MOTOSİKLET 50 METRE SÜRÜKLENDİ

Yangın panosuna çarpan motosiklet panoyu parçalayarak, yaklaşık 50 metre sürüklenen sürüklendi. Yaşanan kazada sürücü hayatını kaybederken, 1 kişi ağır yaralandı.

Kazayı gören vatandaşlar hemen durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Yapılan ihbar ile olay yerine gelen sağlık ekiplerin ağır yaralanan kişiye gerekli müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye kaldırıldı.

TÜM ÇABALARA RAĞMEN KURTARILAMADI

Kazada yaralanan sürücü olay yerinde 112 ekiplerinin tüm çabalarına rağmen, hayata döndürülemedi. Olay yerine intikal eden polis ekipleri incelemelerini sürdürürken, kaza nedeniyle Ankara istikametinde tek şerit trafiğe kapatıldı. Yolun trafiğe kapatılmasıyla otoyolda yoğunluk oluştu.