İzmit'te iş merkezinde silahlı kavga: 1 yaralı!

İzmit’te bir iş merkezinde bulunan ofiste aralarında kavga çıkan O.Ö ve T.B. isimli vatandaşlardan O.Ö. tabancasıyla T.B.’yi vurarak yaraladı. Yaşanan olay öğle sularında Mehmet Ali Paşa Mahallesi Sabri Aksoy Sokak'ta meydana geldi. Bir iş merkezinin 2'nci katındaki ofiste O.Ö ile T.B. arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Yaşanan kavga esnasında o.Ö isimli vatandaş yanındaki tabancasıyla T.B.’ye bir el ateş etti. Kalçasından vurulan T.B. isimi vatandaş kanlar içerisinde yere yığıldı. İş merkezinde bulunan vatandaşlar tarafından olayın ihbar edilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri intikal etti. T.B. olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla tedavi altına alınmak üzere hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri olayın yaşanmasının ardından kaçan O.Ö. isimli şahsın yakalanması için çalışma başlattı.