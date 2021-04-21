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İzmir'in Ödemiş ilçesinde iki otmobilin çarpıştığı kazada 1'i ağır 3 kişi yaralı!

İzmir'in Ödemiş ilçesinde 2 otomobilin karıştığı kaza sonucunda araçların sürücüleri yaralı olarak kurtulurken 1 kadın yaşanan kazadan ağır yaralı olarak kurtuldu. Kazada yaralanan 3 kişi Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırıldı.

21 Nisan 2021 Çarşamba 23:45
İzmir'in Ödemiş ilçesinde iki otmobilin çarpıştığı kazada 1'i ağır 3 kişi yaralı!
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İzmir ilinin Ödemiş ilçesinde 2 otomobilin çarpıştığı kaza sonucunda 1’i ağır, 3 kişi yaralı olarak kurtuldu.  Mustafa Öner (36) kontrolündeki 35 DES 97 plakalı araç, Ovakent Mahallesi yakınlarında Süleyman Duman (69) yönetimindeki 35 TUU 62 plakalı otomobille çarpıştı. Yaşanan kaza sonucunda otomobillerin sürücüleri ve Fadime Duman (67) isimli kadın kazada yaralandılar. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yaralılar ambulansla Ödemiş Devlet Hastanesine sevk edildiler. Hayati tehlikesi devam eden yaralılardan Fadime Duman, Ödemiş Devlet Hastanesindeki tedavisinin ardından İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.




Son Güncelleme: 21.04.2021 23:45
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Anahtar Kelimeler:
IzmirKaza Haberiİzmir Ödemiş Kaza
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