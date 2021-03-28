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İzmir'de yaşlı kadını evinde gasp eden 3 şüpheli tutuklandı

​İzmir’in Menderes ilçesinde, yaşlı kadına oğlu tarafından odun sipariş edildiği söylenerek kandırılan yaşlı kadın 3 kişi tarafından evine girilerek 2 bin 900 TL nakit para ve 1 adet çeyrek altını gasp edildi. Jandarma ekipleri tarafından yakalan şüpheliler gözaltına alındı.

28 Mart 2021 Pazar 21:55
İzmir'de yaşlı kadını evinde gasp eden 3 şüpheli tutuklandı
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İzmir Menderes İlçesinde meydana gelen olayda edinilen bilgilere göre Gümüldür Fevzi Çakmak Mahallesi’nde yaşayan 75 yaşındaki Fadime Kopacak adlı yaşlı bir kadının evine; Y.D., F.D. ve R.K. isimli 3 kişi kasasında odunların bulunduğu bir kamyonetle geldi. Yaşlı kadına odunların oğlu tarafından sipariş edildiğini söylenerek oğlu Cevdet Kopacak’ın odun aldığı ve parasını yaşlı kadının ödeyeceğini söylediler. Bu yöntemle yaşlı kadından para koparmaya çalıştılar.

Kadını itekleyerek parasını ve altınını alıp kaçtılar

Yaşlı kadın para şüphelilerin sözlerine kanarak para vermek amacıyla evine girdiği esnada 3 şahıs, harekete geçerek yaşlı kadının evine girdi. Ne olduğunu anlamayan yaşlı kadın şahısları evinden çıkması için uyarsa da uyarıları bir işe yaramadı. Eve giren kişiler yaşlı kadının çantasında bulunan bir miktar parayı ve 1 adet çeyrek altını zorla aldıktan sonra kadını itekleyerek darp ettikten sonra kamyonetle kaçtılar.

Olayın polis ekiplerine ihbar edilmesi üzerine ekipler tarafından olayla ilgili çalışma başlatan başlatıldı. Ekipler tarafından güvenlik kameralarını izlenerek şahısların kaçtığı istikamette bulunan Küner Kavşağı'nda yolu kapatarak şüpheli kamyonet jandarma ekipleri tarafından durduruldu. Araç üzerinde arama yapan ekipler, şahısların gasp ettiği 2 bin 900 TL nakit paraya ve 1 adet çeyrek altına el koyarken, şüpheli 3 kişi gözaltına alındı.

Öte yandan gözaltına alınan şüpheliler, jandarmada yapılan işlemlerin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildiler.



Son Güncelleme: 28.03.2021 21:55
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Anahtar Kelimeler:
IzmirGaspYaşlı Kadın
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