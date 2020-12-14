İzmir'de yaşanan taşkında kaybolan 2 kişinin cesedine ulaşıldı

İzmir Menderes ilçesinde, yolda araçlarıyla ilerleyen 2 kişi sele kapılarak kayboldu. Her yerde aranan 2 kişiden 1 tanesinin cansız bedenine olay erindeki bir su kanalında ulaşıldı. Yaşanan sel alanına yaklaşık 3 kilometre ileride su kanalında ulaşılan cansız beden, olay yerinde bulunan ekipler tarafından çıkarıldı.

Kimlik tespit çalışmaları devam ederken kaybolan diğer kişinin de bir süre sonra acı haberi geldi. İlk cesedin bulunduğu noktadan yaklaşık 1 kilometre uzaklıkta yine bir su kanalının içerisinde bulunan cansız beden arama yapan polis helikopteri tarafından tespit edildi.

Bulunan cesetlerin kimlik tespit işlemleri devam ediyor. Selde araç içerisinde kaybolan 2 kişi dışında araçta bulunan araç sürücüsü 20 yaşındaki Engincan Parlatan , 33 yaşındaki Ayhan Alistrat ve Derya Parlatan kurtulmayı başarmıştı.

