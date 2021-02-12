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İzmir'de yaşanan olayda,10 ay önce kendisini yaralayan genci silahla vurarak öldürdü

İzmir Bayraklı'da yaşanan olayda ,Kadir E. isimli 20 yaşındaki kişi, eskiden kendisini yaralayan, 19 yaşındaki Baran Aygün'ü silahla vurarak öldürdü.

12 Şubat 2021 Cuma 10:10
İzmir'de yaşanan olayda,10 ay önce kendisini yaralayan genci silahla vurarak öldürdü
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19 yaşındaki bir gencin hayatını kaybettiği olay İzmir Bayraklı'da yaşandı.

Gelen bilgilere göre ilçede yaşayan 20 yaşındaki Kadir E. ile 19 yaşındaki Baran Aygün sokak ortasında karşılaştı. İki genç arasında eskiden olan husumet sebebiyle tartışma çıktı ve kısa sürede kavgaya dönüştü. KAvga esnasında Kadir E. yanında taşıdığı silahını çekerek, Baran Aygün'e kurşun yağdırdı.

Kurşunların isabet ettiği Aygün olduğu yere yığılırken,zanlı silahıyla birlikte kayıplara karıştı. Silah sesleri üzerine mahallekinin ihbar etmesiyle birlikte olay yerine polis ve 112 sağlık personeli yönlendirildi. Olay yerine gelen ekipler yaralı genci yapılan ilk müdahaleden sonra ambulans ile hastaneye kaldırdı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ.

Kurşunların isabet ettiği hastaneye kaldırılan 19 yaşındaki genç tüm çabalara rağmen hayatını kaybetti.Aygün'ün cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayın zanlısı KAdir E. ise ekiplerin çalışması sonucu kısa süre içinde yakalanarak gözaltına alındı

 

10 AY ÖNCE DE KAVGA ETMİŞLER

Öte yandan Baran Aygün ile Kadir E.'nin 10 ay önce de kavga ettikleri, bu kavgada Kadir E.'nin silahla yaralandığı ve bu yüzden aralarında husumet bulunduğu öne sürüldü.



Son Güncelleme: 12.02.2021 10:10
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Anahtar Kelimeler:
Izmir CinayetBaran Aygün
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