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İzmir'de vahşet! Babasını 25 yerinden bıçaklayarak öldürdü

İzmir Karabağlar'da yaşanan kan donduran olayda psikolojik problemleri olduğu iddia edilen bir kişi öz babasını defalarca bıçaklayarak öldürdü.

06 Ocak 2021 Çarşamba 22:53
İzmir'de vahşet! Babasını 25 yerinden bıçaklayarak öldürdü
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Kan donduran olay öğlen saatlerinde İzmir Karabağlar ilçesinde yaşandı.

İlçede bir mahallede yaşayan ve psikolojik sıkıntıları olduğu iddia edilen 43 yaşındaki Bahadır A. isimli kişi, evde 78 yaşındaki babasıyla bir tartışma yaşadı. Tartışma sırasında sinirlenen Bahardır A. eline geçirdiği bıçakla öz babasını 25 yerinden acımasızca bıçakladı. Olaydan saatler sonra karakola giden Bahardır A. herşeyi polise anlattı.

Bahadır A.'nın herşeyi itiraf etmesiyle birlikte hareket geçen polis eve gittiğinde, yaşlı adamın kanlar içinde salonun ortasında buldu.Eve gelen sağlık ekipleri tarafından hayatını kaybettiği belirlenen Orhan A.'nın bıçaklandığı bıçak ise evin içinde bulundu. Talihsiz adamın cenazesi yapılan inceleme sonrasında morga kaldırılırken, cani oğlu hemen tutuklandı.

ZANLIDAN KORKUNÇ İTİRAF

Diğer yandan babasını acımasızca bıçaklayarak öldüren Bahadır A. karakolda verdiği ifadesinde babasının kendisine uzun süredir kötü davrandığını ve bugün babası ile yaşadıkları tartışma sonrasında evin salonunda 25 defa bıçakladığını sonra ise hiç bir şey olmamış gibi ellerini yıkayıp, üstüne değiştirdiğini söyledi.Bahadır A., Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliğine götürüldü. Psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen Bahadır A.'nın emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.



Son Güncelleme: 06.01.2021 22:53
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IzmirCinayetBabasını Bıçakladı
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