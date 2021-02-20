İzmir'de tüyler ürperten görüntü! Ormanlık alanda battaniyeye sarılı bulundu

İzmir Alsancak polis merkezine 4 gün önce kayıp başvurusu ilanı üzerine geçen ekipler olayla ilgili soruşturma başlattı. Kayıp başvurusu yapılan Ayşe Nazlı Kınacı (20) isimli genç kadının 12 Şubat günü Konak'taki evinden çıktığı ve Seferihisar'da oturan sevgilisi R.S.'nin yanına gittiği tespit edildi. Genç kadının kaybolması ile ilgili polis tarafından gözaltına alınan R.S., verdiği ifadesinde, Ayşe Nazlı Kınacı ile bir tartışma yaşadıktan sonra Kınacı'nın evden ayrıldığını ve bir daha kendisini görmediğini söylediği öğrenildi.
Asayiş ekiplerinin başlattığı soruşturma kapsamında bölgedeki güvenlik kameraları incelendi ve Ayşe Nazlı Kınacı'nın bir otomobile bindirildiği belirlendi. Genç kadının bindiği aracın T.Ö.İ. isimli bir kişiye ait olduğu tespit edilirken jandarma ekipleri tarafından Seferihisar'da gözaltına alınan T.Ö.İ. polise verdiği ifadesinde cinayeti işlediğini itiraf ettiği kaydedildi.