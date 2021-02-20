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İzmir'de tüyler ürperten görüntü! Ormanlık alanda battaniyeye sarılı bulundu

İzmir'de ailesi tarafından 4 gündür kayıp başvurusu yapılan Ayşe Nazlı Kınacı (20) isimli bir kadının cansız bedeni bulundu. Genç kadının öldürüldüğü ve battaniyeye sarılı halde ormanlık alana atıldığı tespit edildi.

20 Şubat 2021 Cumartesi 15:04
İzmir'de tüyler ürperten görüntü! Ormanlık alanda battaniyeye sarılı bulundu
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İzmir Alsancak polis merkezine 4 gün önce kayıp başvurusu ilanı üzerine geçen ekipler olayla ilgili soruşturma başlattı. Kayıp başvurusu yapılan Ayşe Nazlı Kınacı (20) isimli genç kadının 12 Şubat günü Konak'taki evinden çıktığı ve Seferihisar'da oturan sevgilisi R.S.'nin yanına gittiği tespit edildi. Genç kadının kaybolması ile ilgili polis tarafından gözaltına alınan R.S., verdiği ifadesinde, Ayşe Nazlı Kınacı ile bir tartışma yaşadıktan sonra Kınacı'nın evden ayrıldığını ve bir daha kendisini görmediğini söylediği öğrenildi.

Dün akşamüzeri saat 17.00 sularında bölgede bulunan ormanlık alanda görevliler, battaniyeye sarılı bir kadın cesedini bulduklarını bildirdiler. Gelen ihbar üzerine harekete geçen jandarma ve polis olay yerine intikal ederek bölgede inceleme başlattılar. Ekiplerin yaptıkları incelemelerin sonucunda ölen kişinin cesedinin kayıp olarak aranan Ayşe Nazlı Kınacı'ya ait olduğu belirlendi. Genç kadının cansız bedeni, savcılık incelemesi sonrasında ambulansa alınarak otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Asayiş ekiplerinin başlattığı soruşturma kapsamında bölgedeki güvenlik kameraları incelendi ve Ayşe Nazlı Kınacı'nın bir otomobile bindirildiği belirlendi. Genç kadının bindiği aracın T.Ö.İ. isimli bir kişiye ait olduğu tespit edilirken jandarma ekipleri tarafından Seferihisar'da gözaltına alınan T.Ö.İ. polise verdiği ifadesinde cinayeti işlediğini itiraf ettiği kaydedildi.



Son Güncelleme: 20.02.2021 15:04
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Anahtar Kelimeler:
IzmirAyşe Nazlı KınacıKadın Cinayeti
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