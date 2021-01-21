İzmir'de traktör kazasında bir kişi can verdi

Bir kişinin hayatını kaybettiği traktör kazası bugün İzmir Tire'de meydana geldi.

İlçeye bağlı bir köyde yaşayan ve çiftçilik işi ile uğraşan 37 yaşındaki Tuncay Çay isimli vatandaş kendi traktörü ile bugün tarlasına gitti. Tuncay Çay yolda seyir halindeyken ansızın direksiyon hakimiyetini kaybetti ve traktör yolda devrildi.

Devrilen traktörün altında kalan 37 yaşındaki Çay yaralandı. Olayı gören komşuların ihbar etmesiyle birlikte olay yerine 112 sağlık personeli sevk edildi.

Traktörün devrildiği alana gelen ekipler Tuncay Çay'a yaptıkları ilk müdahale sonrasında devlet hastanesine kaldırdı. Ancak talihsiz adam burda yapılan tüm çabalara rağmen hayatını kaybetti.

Jandarma olayla ilgili olarak soruşturma başlattı.