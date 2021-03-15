İzmir'de sürücüsünün kontrolünden çıkan servis aracı sahile uçtu!

İzmir Balçova'da bulunan sahil kıyısında dün akşam saatlerinde bir kaza meydana geldi. Saat 22.30 sularında Mustafa Kemal Sahil Bulvarı'nı İzmir Çevreyoluna bağlayan İskele Kavşağında meydana gelen kazada bir servis aracı sürücüsünün kontrolünden çıktıktan sonra yol kenarındaki trafik ışıklarına çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan araç sahil bandına uçtu.
Kısa sürede kaza yerine gelen sağlık ekipleri aracın içinde bulunan Murat D. (43) ile oğlu Ahmet D.'yi (18) bulundukları yerden çıkardılar. Ağır yaralanan baba ve oğlu ambulansa alınarak Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldılar. Burada tedavi altına alınan Murat D. ve Ahmet D.'nin sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu bildirildi.