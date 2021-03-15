İzmir'de sürücüsünün kontrolünden çıkan servis aracı sahile uçtu!

İzmir Balçova'da bulunan sahil kıyısında dün akşam saatlerinde bir kaza meydana geldi. Saat 22.30 sularında Mustafa Kemal Sahil Bulvarı'nı İzmir Çevreyoluna bağlayan İskele Kavşağında meydana gelen kazada bir servis aracı sürücüsünün kontrolünden çıktıktan sonra yol kenarındaki trafik ışıklarına çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan araç sahil bandına uçtu.

İddialara göre servis aracının çevreyolundan hızlı ilerlediği ve yaptığı hız nedeniyle sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kazanın meydana geldiği belirtildi. Kazayı gören çevredeki sürücüler durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Kısa sürede kaza yerine gelen sağlık ekipleri aracın içinde bulunan Murat D. (43) ile oğlu Ahmet D.'yi (18) bulundukları yerden çıkardılar. Ağır yaralanan baba ve oğlu ambulansa alınarak Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldılar. Burada tedavi altına alınan Murat D. ve Ahmet D.'nin sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu bildirildi.