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İzmir'de sokağa çıkma kısıtlaması olduğu saatlerde kavga: 1 ölü

İzmir'in Bornova ilçesinde husumetli olduğu söylenen komşuların silahlı kavgası sırasında 1 kişi hayatını kaybetti.Zanlı olay yerinden kaçtı.

06 Aralık 2020 Pazar 09:55
İzmir'de sokağa çıkma kısıtlaması olduğu saatlerde kavga: 1 ölü
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Öğrenilenlere göre gece saat 03.30 sıralarında İzmir Bonova’da meydana gelen olaylarda iddialara göre aralarında husumet bulunan 40 yaşındaki Kamil Tokmak ile komşusu 59 yaşındaki Bekir Ş. Sebebi bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Yaşanan tartışmanın daha da büyümesi Bekir Ş. komşusu olan Kamil Tokmak'ın evine giderek elindeki tabancayla Tokmak'a ateş etti olay sonrasında oradan kaçtı. Yaralanan Tokmak kanlar içerisinde yere yığılırken, silah sesini duyan komşular hemen polis ve sağlık ekiplerini aradı. Gelen görevliler Kamil Tokmak’a ilk müdahaleyi olay yerinde gerçekleştirirken adamın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. 

Olay yerine gelen polis ekipleri olay ile ilgili soruşturma başlatırken ,olay Yeri İnceleme ekipleri evde çalışma başlattı. Ölen adamın cesedi otopsi için hastaneye kaldırılırken inceleme sonrasında Kamil Tokmak’ın cenazesi defnedilecek.

Şüpheli polis tarafından yakalandı

Diğer yandan kaçan şüpheli Bekir Ş.’in yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.

Aracıyla kaçan zanlı polis tarafından takip edilince aracını bırakarak yaya olarak kaçmaya çalışınca polis ekipleri tarafından saklanacağı yerde yakalandı.

İşlediği cinayet sebebiyle gözaltına alınan Bekir Ş., sorgulanmak üzere İl karakola götürülürken olay ile alakalı soruşturma başlatıldı.

 



Son Güncelleme: 06.12.2020 09:55
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Anahtar Kelimeler:
IzmirKomşu Cinayeti
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