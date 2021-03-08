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İzmir'de sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen yaşlı çift evlerinde ölü bulundu!

İzmir'in Konak ilçesinde ikamet eden yaşlı çift evlerindeki kömür sobasından çıkan karbonmonoksit gazından dolayı zehirlenerek hayatlarını kaybettiler.

08 Mart 2021 Pazartesi 00:50
İzmir'de sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen yaşlı çift evlerinde ölü bulundu!
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İzmir ilinin Konak ilçesinde ikamet eden yaşlı çift evlerinin sobasından sızan karbon monoksit gazından zehirlenerek hayatlarını kaybetti. Konak ilçesine bağlı Kadriye Mahallesi 697 Sokak'ta yaşayan Enis Öztank (71) ile eşi Asuman Öztank'ın (68) yan dairede oturan oğulları Erol Öztank, ailesinin evine geldiğinde çifti hareketsiz halde yerde yatarken buldu. Yaşanan olayın ihbar edilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri intikal etti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaşlı çiftin sobadan sızan karbon monoksit gazından dolayı zehirlenerek öldüklerini belirledi. Yaşlı çiftin cenazeleri olay yerine gelen savcının incelemesinin ardından otopsileri yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Morgu’na kaldırıldı.



Son Güncelleme: 08.03.2021 00:50
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Anahtar Kelimeler:
Soba ZehirlenmesiIzmirKonak
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