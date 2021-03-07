İzmir'de soba faciası! Sobadan sızan gaz bir çifti yaşamdan kopardı

İzmir Konak ilçesinde gerçekleşen olayda öğle saatlerinde Kadriye mahallesinde bulunan bir evde iddialara göre 51 yaşındaki Erol Öztank adlı kişi anne ve babasını ziyaret için evlerine gittiğinde ailesini hareketsiz bir şekilde yatarken buldu. Hemen polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulunan Öztank ailesinin durumunu bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk incelemesinde 71 yaşındaki Asuman Öztank ve 74 yaşındaki Enis Öztank’ın sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenerek hayatlarını kaybettiği belirlendi. Ölen çiftin ölümünün şüpheli görülmesiyle olay yeri inceleme ekipleri evde incelemelerde bulundu. Savcı tarafından yapılan incelemelerin ardından yaşlı çiftin cesetleri otopsi için hastane morguna kaldırıldı. Korkunç olay ile ilgili soruşturma devam ediyor.