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İzmir'de sır cinayet! Boynundan vurup hastane kapısını bıraktılar

İzmir'de dün sabah saat:05.30 sularında Atakan İldem, isimli şahıs, kimliği henüz belirlenemeyen kişiler tarafından boynunda vurulmuş şekilde hastane acil servis girişine bırakıldı. İldem tüm çabalara rağmen hayatını kaybetti.

18 Mart 2021 Perşembe 11:11
İzmir'de sır cinayet! Boynundan vurup hastane kapısını bıraktılar
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Kan donduran olay sabah saat:05.30 sularında İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil girişinde yaşandı.

Dün sabah saat:05.30 sularında hastane girişine kimliği henüz belli olmayan kişi ve kişiler tarafından boynundan vurulmuş yaralı bir şahıs bırakıldı.

Hastane girişinde yaralı olarak bulunan ve isminin  Atakan İldem olduğu belirlenen kişi hemen acil serviste tedavi altına alındı ancak doktorların tüm çabalarına rağmen İldem hayatını kaybetti. İldem'in cansız bedeni yapılan incelemeden sonra morga kaldırıldı.

Polis ekipleri İldem'i yaralı bir şekilde hastaneye bırakan ve kayıplara karışan kişi ve kişileri yakalamak için çalışmalara başladı.

İldem'in cenazesi, dün öğle saatlerinde yakınları tarafından İzmir Adli Tıp Kurumu morgundan alındıktan sonra Pınarbaşı Mezarlığı'na defnedildiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

 



Son Güncelleme: 18.03.2021 11:11
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Anahtar Kelimeler:
IzmirCinayet
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