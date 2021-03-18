İzmir'de sır cinayet! Boynundan vurup hastane kapısını bıraktılar

Kan donduran olay sabah saat:05.30 sularında İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil girişinde yaşandı.
Dün sabah saat:05.30 sularında hastane girişine kimliği henüz belli olmayan kişi ve kişiler tarafından boynundan vurulmuş yaralı bir şahıs bırakıldı.
Polis ekipleri İldem'i yaralı bir şekilde hastaneye bırakan ve kayıplara karışan kişi ve kişileri yakalamak için çalışmalara başladı.
İldem'in cenazesi, dün öğle saatlerinde yakınları tarafından İzmir Adli Tıp Kurumu morgundan alındıktan sonra Pınarbaşı Mezarlığı'na defnedildiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Son Güncelleme: 18.03.2021 11:11