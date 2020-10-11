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İzmir'de sahte içkiden ölenlerin sayısı 10'a yükseldi

İzmir'de, sahte içki tüketimi nedeniyle ölenlerin sayısı 10'a yükseldi.

11 Ekim 2020 Pazar 16:22
İzmir'de sahte içkiden ölenlerin sayısı 10'a yükseldi
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İzmir’de yaşanan olayda Karabağlar, Konak, Bayraklı, Bonova ve Gaziemir ilçelerinde, bazı kişiler mide bulantısı ve görme kaybı şikâyetleriyle rahatsızlanarak hastanelere kaldırılmıştı. Yapılan tetiklerde bu kişilerin sahte içkiden dolayı zehirlendikleri ortaya çıktı.


Tedavi altına alınanlardan 59 yaşındaki Hasan Çetin Esen ,Yetmiş bir yaşındaki Mustafa Mayısa,Elli sekiz yaşındaki  Aydın Göksoy , Almış dört yaşındaki Adem Güneş , altmış yedi yaşındaki Nejdet Kanatlıer ,altmış sekiz yaşındaki Nihat Karaoğlan ve ismi henüz öğrenilemeyen 2 kişinin daha önceden hayatını kaybettiği öğrenilmişti. Bugün yine hastanede tedavi altında bulunan ikisi kişinin de sahte içki nedeniyle hayatını kaybettiği öğrenildi. Buna göre sahte içki nedeniyle toplanda 10 kişi hayatını kaybetti.  

Ölen kişilerin otopsilerinin yapılması için hastane morguna kaldırılırken bu konu ile ilgili emniyet birimleri tarafından yapılan soruşturmalar titizlikle devam ediyor.



Son Güncelleme: 11.10.2020 16:22
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Anahtar Kelimeler:
IzmirSahte Içki
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