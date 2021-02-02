İzmir'de sağanak yağış hayatı felç etti!

Meteorojinin dün yapmış olduğu yağış uyarısı sonrasında İzmir'de başlayan sağanak yağış bu sabah hayatı felç etti. Son yıllarında en fazla yağışını alan İzmir'de Belediye Başkanı Tunç Soyer'de vatandaşları uyarmış ve 'gerekli olmadıkça evlerimizden çıkmayalım' uyarısında bulunmuştu.

Dün gece başlayan ve şiddetli bir şekilde yağan sağnak yağmur kentte hayatı felç etti. İlçelerde bir cadde, sokakta su taşkınları oldu trafik neredeyse durdu.

Yağan sağanak derelerinde suyu yükseltti ve bir çok ev ve iş yerini sular bastı. İtfaiye ekipleri bir çok bölgede su baskınlarına karşın çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler evlerinde mahsur kalan vatandaşlarıda kurtarmaya devam ediyor.

Diğer yandan Aliağa ilçesinde gece yarısı yağan dolu, park halindeki araçlarda maddi hasar meydana getirdi.Yükselen deniz Bölgede çalışmalarını aralıksız sürdüren belediye ve itfaiye ekipleri suları tahliye ederek olası bir su taşkınını önlemek için çalışmalarını sürdürüyor.