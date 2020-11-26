İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Benzinli araç sahiplerini üzecek zam haberi! Benzin litre fiyatına büyük zam!
Son Dakika
Benzinli araç sahiplerini üzecek zam...
24 Kasım vaka tablosu açıklandı! Son 24 saat içinde hastaneye yatan kişi sayısı 7 bin 381 oldu
Son Dakika
24 Kasım vaka tablosu açıklandı!...
Türkiye'nin ilk yerli aşısı Tetanos-Difteri'nin çalışmaları tamamlandı
Türkiye'nin ilk yerli aşısı Tetanos-Difteri'nin...
Demet Özdemir'in paylaşımı sosyal medyada çok konuşuldu
Son Dakika
Demet Özdemir'in paylaşımı sosyal medyada...

İzmir'de küfür kavgası kanlı bitti

İzmir Buca'da akşam saatlerinde 70 yaşındaki Yaşar G. ile 29 yaşındaki Tolga T. isimli kişinin arasında çıkan küfür tartışmasında Yaşar G. Tolga T.'yi vurarak öldürdü.

26 Kasım 2020 Perşembe 01:00
İzmir'de küfür kavgası kanlı bitti
Takip Et:

29 yaşındaki genç birisinin ölümü ile sonuçlanan küfür kavgası akşam saatlerinde İzmir Buca'da yaşandı.

29 yaşındaki Tolga T. isimli genç yaşadığı Antalya'dan İzmir'e annesini ziyaret için geldi. Aynı apartmanda yaşayan Yaşar G. ile Tolga T. küfürlü konuşma yüzünden tartışma çıktı ve kavgaya dönüştü. Sinirlenen yaşlı adam yanında taşıdığı silahı ile Tolga T.'yi vurdu. Genç adam kurşunların isabet etmesiyle olduğu yere yığıldı. 

GENÇ ADAM HAYATINI KAYBETTİ.

O esnada olaya tanıklık eden apartmanda yaşayan diğer komşular durumu hemen polis ve 112 sağlık ekiplerine ihbar etti. Yaşar G ise silahınıda alarak hızla olay yerinden uzaklaştı. Olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahaleden sonra Tolga T. 'yi hastaneye kaldırdı ancak tüm çabalara rağmen genç adam kurtarılamadı.


Diğer yandan Tolga T.'ye kurşun yağdıran 70 yaşındaki Yaşar G. ise vatandaşlar tarafından yakalanarak, silahıyla birlikte polise teslim edildi. Yaşar G. karakola götürüldü.

Ayrıca soruşturmanın başlamasıyla birlikte apartmanda tek başına hayatını sürdüren Yaşar G.'nin mahallede ve apartmanda sürekli küfürlü konuştuğu, bu sebeble hakkında şikayet olduğunu öğrenildi.

Polis olayla ilgili olarak soruşturmasını derinleştirdi.

 



Son Güncelleme: 26.11.2020 01:00
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
IzmirBucaCinayet
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Antalya'da korkunç olay! 3 kişi öldü, yakınları sinir krizi geçirdi
Antalya'da korkunç olay! 3 kişi öldü, yakınları sinir krizi geçirdi
Takla atan araçtan savrulan sürücü evin çatısına düştü
Takla atan araçtan savrulan sürücü evin çatısına düştü
Efsane futbolcu Armando Maradona hayatını kaybetti
Efsane futbolcu Armando Maradona hayatını kaybetti
Aralık 2020 Netflix Türkiye'de yer alacak dizi, film ve belgesel içerikleri
Aralık 2020 Netflix Türkiye'de yer alacak dizi, film ve belgesel içerikleri
Wonder Woman 1984 filmi çıkış tarihi belli oldu!
Wonder Woman 1984 filmi çıkış tarihi belli oldu!
Anne ve iki çocuğu koronavirüsten vefat etmişti! Aynı aileden bir acı haber daha
Anne ve iki çocuğu koronavirüsten vefat etmişti! Aynı aileden bir acı haber daha

Popüler Haberler

TV8 Masterchef Junior yarışması başvuru şartları ve whatsapp iletişim numarası
Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? 26 Kasım 2020 Perşembe E-devlet güncel evde bakım maaşı yatan şehirler listesi
Bankaların 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları listesi 26 Kasım 2020 Perşembe Türk Lirası TL ve dolar döviz hesabı en yüksek faiz veren bankalar
TRT EBA Tv ders tekrarı saat kaçta? 26 Kasım 2020 Perşembe
TRT EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders programları! 26 Kasım 2020 Perşembe
Bankaların güncel kredi faiz oranları 26 Kasım 2020 Perşembe
Altın ne kadar oldu? 26 Kasım 2020 Perşembe Güncel altın fiyatları 26 Kasım 2020 Perşembe – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı
Bugün gram altın ne kadar oldu? 26 Kasım 2020 Perşembe güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları
Bim'de indirimde ne var 26 Kasım 2020 Perşembe bim indirimleri bu hafta
Güncel gümüş fiyatları 26 Kasım 2020 Perşembe – Gümüş fiyatı ve gümüş ons fiyatı
22 Eylül Pazar Reyting sonuçları MasterChef Türkiye, Fox Ana Haber Hafta Sonu, Aşk Ağlatır reytinglerde kaçıncı sırada yer aldı?
KYK yurt yedek başvuruları ne zaman başlayacak? Yurt yedek ne demektir?
Günlük Burç Yorumları 11 Mayıs 2020 Pazartesi Aşk, Para ve Sağlık hayatınızda nasıl değişiklikler olacak?
Instagram arama geçmişi tamamen nasıl silinir? Arama geçmişi iz bırakmadan silme
ÖSYM 2020 EKPSS sınav giriş yerleri ve belgeleri erişime açıldı
Yemin dizisi Feride karakteri kimdir? Cansu Tuman kimdir, nereli, kaç yaşında?
Maradona nenden öldü? Maradona sağlık sorunu neydi, ölüm nedeni ne?
Futbol efsanesi Diego Maradona'nın tarihe geçmiş sözleri
Meme Kanseri nasıl ortaya çıkar? Hastalığın vücuttaki belirtileri nasıldır?
Uçakla seyahatlerde korona virüs aşısı zorunlu mu olacak?
Trendyol efsane cuma indirimler kaç gün sürecek? Trendyol Black Cuma ne zaman bitecek?

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.