İzmir'de küfür kavgası kanlı bitti

29 yaşındaki genç birisinin ölümü ile sonuçlanan küfür kavgası akşam saatlerinde İzmir Buca'da yaşandı.

29 yaşındaki Tolga T. isimli genç yaşadığı Antalya'dan İzmir'e annesini ziyaret için geldi. Aynı apartmanda yaşayan Yaşar G. ile Tolga T. küfürlü konuşma yüzünden tartışma çıktı ve kavgaya dönüştü. Sinirlenen yaşlı adam yanında taşıdığı silahı ile Tolga T.'yi vurdu. Genç adam kurşunların isabet etmesiyle olduğu yere yığıldı.

GENÇ ADAM HAYATINI KAYBETTİ.

O esnada olaya tanıklık eden apartmanda yaşayan diğer komşular durumu hemen polis ve 112 sağlık ekiplerine ihbar etti. Yaşar G ise silahınıda alarak hızla olay yerinden uzaklaştı. Olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahaleden sonra Tolga T. 'yi hastaneye kaldırdı ancak tüm çabalara rağmen genç adam kurtarılamadı.

Diğer yandan Tolga T.'ye kurşun yağdıran 70 yaşındaki Yaşar G. ise vatandaşlar tarafından yakalanarak, silahıyla birlikte polise teslim edildi. Yaşar G. karakola götürüldü.

Ayrıca soruşturmanın başlamasıyla birlikte apartmanda tek başına hayatını sürdüren Yaşar G.'nin mahallede ve apartmanda sürekli küfürlü konuştuğu, bu sebeble hakkında şikayet olduğunu öğrenildi.

Polis olayla ilgili olarak soruşturmasını derinleştirdi.