İzmir'de kripto para dolandırıcılığı yapan 3 kişi yakalandı

Geçtiğimiz sene Ekim ayında polise başvuran İ.K isimli bir vatandaş, faaliyetlerini ülkemizde devam ettiren bir kripto para firması hesabında olan yüksek miktardaki parasına yetkisi olmadan erişim sağlandığı ve çalındığı iddiasında bulundu.

İ.K’nin şikayeti sonrasında İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesine bağlı ekipler araştırma başlatarak, şüpheli kişilerin “oltalama” ismini verdikleri yöntem ile gerçek kripto para firmalarının intenet adreslerine oldukça yakın URL adresleriyle sahte site kurduklarını, sonrasında “kripto para firmasından teknik destek için arıyoruz” bahanesi ile telefonla ulaştıkları vatandaşların hesaplarına erişim sağladıkları ortaya çıktı.

Ekipler aynı zamanda, şüphelilerin kripto paraların izlerini kaybettirebilmek için birçok kripto para hesabı kullanarak sonrasında illegal yollar ile ele geçirdikleri miktarları kendi hesaplarına geçirdiklerini ortaya çıkardı.

İ.K isimli vatandaş hariç on üç mağdurun da kripto hesaplarında bulunan paralarının aynı şüpheliler tarafından ele geçirildiği belirlendi.

Ekipler, şüphelilerin hesap hareketlerinde yaptıkları takipler sonucunda N.A, D.A, G.A isimli zanlıları ikamet ettikleri evlerinde yakaladı. Emniyette yapılan işlemler sonrasında adliyeye sevkleri yapılan zanlılardan N.A tutuklanırken, iki şüpheli adli kontrol şartı ile serbest kaldı.