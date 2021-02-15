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İzmir'de korkunç ölüm! Evde boğazından kesilmiş halde bulundu

İzmir'de yaşayan Sibel A. (46) yaşındaki bri kadın evinde bopazından kesilmiş halde bulundu. Kadının ölümünen şüpheli bulunan O.A. ise polis tarafından gözaltına alındı.

15 Şubat 2021 Pazartesi 21:09
İzmir'de korkunç ölüm! Evde boğazından kesilmiş halde bulundu
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İzmir Konak'ta korkunç bir ölüm olayı yaşandı. İlçeye bağlı Levent Mahallesinde meydana gelen olayda 46 yaşındaki Sibel A, isimli bir kadın evinde boğazı kesilmiş halde bulundu.

Sağlık ekiplerine yapılan ihbar sonrası belirtilen adrese giden ekipler, evde kanlar içinde yaşayan kadını ambulansa alarak hastaneye kaldırdılar. Durumun polise intikal etmesi sonucu olay yerine gelen polis ekipleri ihbarda bulunan kadının oğlu O.A.'yı olayda şüpheli bularak gözaltına aldılar. Hastaneden edinilen bilgilere Sibel A.'nın hayatını kaybettiği öğrenilirken Cezaevinden bir süre önce çıktığı belirlenen O.A.'nın polise verdiği ifadesinde kafasının güzel olduğu ve kendinde olmadığını söylediği ayrıca evin babasının ölümünden sonra uğursuz olduğunu belirttiği kaydedildi.

Kadının intihar ettiği yönündeki iddialar üzerinde soruşturma başlatan polis ekipleri oğlu O.A'nın işlemlerinin devam ettiğini bildirdi.



Son Güncelleme: 15.02.2021 21:09
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Anahtar Kelimeler:
IzmirKonakBoğazı Kesilmiş KadınIntiharCinayet
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