İzmir'de komşu kavgası kanlı bitti!

Bir kişinin hayatını kaybettiği bıçaklı kavga olayı İzmir Bayındırlık'ta yaşandı.

Gelen bilgilere göre ilçede yaşayan 46 yaşındakiile komşusu olan 36 yaşındaki M.B aralarında sözlü tartışma çıktı. Henüze sebebi bilinmeyen sözlü tartışma uzayıp kavgaya dönüşünce., M.B eline geçirdiği bıçakla 46 yaşındaki komşusu Umutlu'yu bıçakladı.

Olayı görenlerin haber vermesiyle olay yerine jandarma ve 112 sağlık personeli sevk edildii.Olay yerine gelen 112 sağlık personeli yaptıkları ilk müdahaleden sonra Eray Umutlu'yu devlet hastanesine kaldırdı. Ancak hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Umutlu hayatını kaybetti.

Bayındır Fen İşleri'nde çalıştığı öğrenilen 46 yaşındaki Umutlu'nun cansız bedeni otopsi yapılmak için İzmir Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.Zanlı M.B. ise jandarma tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.