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İzmir'de komşu kavgası kanlı bitti!

İzmir'de yaşayan 46 yaşındaki Eray Umutlu ile 36 yaşındaki M.B arasında çıkan tartışmada, M.B eline geçirdiği bıçakla Umutlu'yu bıçakladı. 36 yaşındaki Eray Bulut kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

10 Ocak 2021 Pazar 11:16
İzmir'de komşu kavgası kanlı bitti!
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Bir kişinin hayatını kaybettiği bıçaklı kavga olayı İzmir Bayındırlık'ta yaşandı.

Gelen bilgilere göre ilçede yaşayan 46 yaşındaki Eray Umutlu ile komşusu olan 36 yaşındaki M.B aralarında sözlü tartışma çıktı. Henüze sebebi bilinmeyen sözlü tartışma uzayıp kavgaya dönüşünce., M.B eline geçirdiği bıçakla 46 yaşındaki komşusu Umutlu'yu bıçakladı.

Olayı görenlerin haber vermesiyle olay yerine jandarma ve 112 sağlık personeli sevk edildii.Olay yerine gelen 112 sağlık personeli yaptıkları ilk müdahaleden sonra Eray Umutlu'yu devlet hastanesine kaldırdı. Ancak hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Umutlu hayatını kaybetti.

 Bayındır Fen İşleri'nde çalıştığı öğrenilen 46 yaşındaki Umutlu'nun cansız bedeni otopsi yapılmak için İzmir Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.Zanlı M.B. ise jandarma tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.



Son Güncelleme: 10.01.2021 11:16
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Anahtar Kelimeler:
IzmirKomşu KavgasıEray Umutlu
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