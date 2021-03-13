İzmir’de kocası tarafından kurşun yağmuruna tutulan talihsiz kadın öldü

İzmir Bonova’da akşam saatlerinde meydana gelen olayda edinilen bilgilere göre Ümit Mahallesi 7312 Sokak’ta bulunan bir apartmanın 3. katında meydana gelen olayda iddialara göre 34 yaşındaki Hüseyin Temurtaş ile 30 yaşındaki Hüsna Temurtaş arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın büyümesiyle çıkan kavgada Hüseyin Temurtaş üzerinde bulunan tabanca ile eşini kurşun yağmuruna tuttu. Vücudunun birçok yerine kurşun isabet eden 3 çocuk annesi kadın ağır yaralanarak kanlar içerisinde yere yığıldı. Şüpheli koca eşini vurduktan sonra kiralık olduğu belirlenen bir araç ile olay yerinden kaçtı. Silah seslerini duyan komşuların ihbarları ile olay yerine sağlık ekipleri ve polis ekipleri intikal etti.

Hastanede hayatını kaybetti

Ağır bir şekilde yaralı olan Hüsna Temurtaş sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinden sonra hastaneye kaldırılırken hastanede doktorların tüm uğraşlarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Talihsiz kadının cenazesi savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatıldı

Öte yandan, kaçan katil zanlısı Hüseyin Temurtaş’ın yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı. Polislerin takipleri sonucunda şüphelinin kaçarken kullandığı kiralık araç park halinde bulunurken zanlının yola başka araç ya da yaya olarak devam etme olasılığı sebebiyle geniş çaplı aramalar sürdürülüyor.

Polis ekiplerinin aldığı ifadeler neticesinde çiftin sürekli tartıştıkları ve ölen Hüsna Temurtaş’ın bir süre önce baba evine döndüğü sonra tekrar kendi evine geri geldiği öğrenildi.