İzmir'de kaza! Otomobil beton bariyere çarptı 1 ölü, 1 yaralı

İzmir’de gerçekleşen kazada edinilen bilgilere göre Bonova’da bir otomobil İzmir-İstanbul Otoyolu Bonova Viyadüğü yakınlarında seyir halindeyken bir anda kontrolden çıkarak beton bariyerlere çarptı. Kaza sonrasında sürücü araçtan savrulurken araçta bulunan diğer yolcu Didem Merat ise araçta sıkıştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı ile olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri intikal etti. Sağlık ekiplerinin ilk kontrollerinde sürücü Ali Erkan’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Araçta bulunan diğer yolcu ise itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılarak ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Merat’ın sağlık durumunun iyi olduğu hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Erkan’ın cesedi otopsi için hastane morguna götürülürken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Yaşanan kaza sebebiyle aksayan trafik aracın çekilmesi ve temizlik yapılmasının ardından normal seyrine döndü.

