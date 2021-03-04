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İzmir’de karşı şeride giren araç dehşet saçtı! 2 ölü, 4 yaralı

İzmir Aliağa'da yaşanan feci trafik kazasında karşı şeride giren otomobil dehşet saçtı. Kazada 2 kişi can verirken, 4 kişi yaralandı.

04 Mart 2021 Perşembe 19:55
İzmir’de karşı şeride giren araç dehşet saçtı! 2 ölü, 4 yaralı
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2 kişinin can verdiği 4 kişinin yaralandığı feci trafik kazası İzmir Aliağa ilçesinde yaşandı.

Gelen haberlere göre  Aliağa Bergama karayolunda seyir halinde olan sürücüsünün E.E olduğu araç bir anda kontrolden çıktı. Yolda savrulan araç şeritler arasında ki bariyerleri aşarak karşı şeride girdi ve  cezaevi nakil otobüsüne çarparak durabildi.

2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı

Kazayı gören vatandaşların ihbar etmesiyle birlikte kaza yerine 112 sağlık personeli ve jandarma yönlendirildi. Olay yerine gelen ekipler yaptıkları incelemede kaza yerinde 2 kişinin hayatını kaybettiğini ve 2'si ağır 4 kişinin yaralandığını belirledi. Yaralı kişiler yapılan ilk müdahale sonrasında tedavileri için hastaneye kaldırılırken, hayatını kaybeden iki kişinin cansız bedenleri ise yapılan savcılık incelemesi sonucu morga kaldırıldı. 

Kazanın gerçekleştiği İzmir-Çanakkale yolu yaklaşık 2 saat trafiğe kapatıldı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

 



Son Güncelleme: 04.03.2021 19:55
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Anahtar Kelimeler:
Trafik KazasıIzmirAliağa
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