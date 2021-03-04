İzmir’de karşı şeride giren araç dehşet saçtı! 2 ölü, 4 yaralı

2 kişinin can verdiği 4 kişinin yaralandığı feci trafik kazası İzmir Aliağa ilçesinde yaşandı.
Gelen haberlere göre Aliağa Bergama karayolunda seyir halinde olan sürücüsünün E.E olduğu araç bir anda kontrolden çıktı. Yolda savrulan araç şeritler arasında ki bariyerleri aşarak karşı şeride girdi ve cezaevi nakil otobüsüne çarparak durabildi.
2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı
Kazanın gerçekleştiği İzmir-Çanakkale yolu yaklaşık 2 saat trafiğe kapatıldı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Son Güncelleme: 04.03.2021 19:55