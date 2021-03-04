İzmir’de karşı şeride giren araç dehşet saçtı! 2 ölü, 4 yaralı

2 kişinin can verdiği 4 kişinin yaralandığı feci trafik kazası İzmir Aliağa ilçesinde yaşandı.

Gelen haberlere göre Aliağa Bergama karayolunda seyir halinde olan sürücüsünün E.E olduğu araç bir anda kontrolden çıktı. Yolda savrulan araç şeritler arasında ki bariyerleri aşarak karşı şeride girdi ve cezaevi nakil otobüsüne çarparak durabildi.

2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı

Kazayı gören vatandaşların ihbar etmesiyle birlikte kaza yerine 112 sağlık personeli ve jandarma yönlendirildi. Olay yerine gelen ekipler yaptıkları incelemede kaza yerinde 2 kişinin hayatını kaybettiğini ve 2'si ağır 4 kişinin yaralandığını belirledi. Yaralı kişiler yapılan ilk müdahale sonrasında tedavileri için hastaneye kaldırılırken, hayatını kaybeden iki kişinin cansız bedenleri ise yapılan savcılık incelemesi sonucu morga kaldırıldı.

Kazanın gerçekleştiği İzmir-Çanakkale yolu yaklaşık 2 saat trafiğe kapatıldı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.