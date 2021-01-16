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İzmir'de kar yağdı sokaklar beyaz örtüyle kaplandı!

İzmir'de kar yağışı başladı, sokaklar insanlarla dolmaya başladı. İzmir'de kar yağışının öğle saatlerinde başlamasıyla vatandaşları karın yağışına dayanamayıp sokağa çıktılar. İşte detaylar..

16 Ocak 2021 Cumartesi 18:48
İzmir'de kar yağdı sokaklar beyaz örtüyle kaplandı!
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İzmir'de kar yağışı başladı, sokaklar insanlarla dolmaya başladı. İzmir'de kar yğışının öğle saatlerinde başlamasıyla vatandaşları karın yağışına dayanamayıp sokağa çıktılar. Kısıtlamalara rağmen sokağa çıkan vatandaşlar kartopu oynamaya koştular.

Vatandaşlar sokağa döküldü

İzmir'de kar yağışının gröüldüğü yüksek yerlerde her yer beyaza büründü. İzmir'in kar yağışı olan il ve ilçelerde vatandaşlar karın tadını çıkarmak için sokaklara koştu.

İzmir'in Aliağa, Dikili ve Kemapaşa ilçeleri beyaz örtüyle kaplandı. Vatandaşlar kara eşlik edere sokaklarda eğlenceli anlar yaşadılar.

Uzun süredir kar görmeyen İzmirli vatandaşlar, kar yağışıyla beraber mutlulklarını ve seviçlerini dile getirdi. Bundan en fazla keyif alanlar ise çocuklar oldu.

Pek çok kişi karın bu keyfini kaçırmamak için anı olarak fotoğraf çektiler ve kartopu oynamanın keyfini yaşadılar..



Son Güncelleme: 16.01.2021 18:48
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Anahtar Kelimeler:
IzmirKarYağış
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