İzmir'de kapkaç dehşeti: O anlar kamerada

Söylenenlere göre Kuyumculara altın tedarikinde bulunan bir toptancı kuyumcuya altın verip parasını aldıktan sonra kuyumcudan ayrıldığı sırada, elindeki para ve altın dolu olan çantasıyla otomobile bineceği sırada motosiklet ile yaklaşan 2 kişi tarafından saldırıya uğrayarak darp edildi. Toptancının elindeki çantaları almak isteyen şahıslar ile toptancı arasında boğuşma çıktı. Para ve altınları bırakmak istemeyen toptancının kafasına cisimle vuran saldırganlar çantaları alarak geldikleri motor ile oradan kaçtılar. Olay anına şahit olan vatandaşlar polis ekiplerine ihbarda bulundular. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı toptancıya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptılar.

"Biz motosiklet kazası zannettik"

Olaya şahit olan işyeri sahibi 35 yaşındaki Osman Eryılancı isimli esnaf dükkan içerisindeyken duydukları bağrışların bir motosiklet kazası olduğunu sandıklarını sonra yerde yatan çocuğu gördüklerini mahalle kavgası olacabileceğini düşündüklerini ancak gerçeği sonradan anladıklarını belirtirken polis ekiplerine hemen haber verildiği söylendi.

"Kimse olmasa altın olan çantayı da alıp kaçacaklardı"

Çocuğun kafasına demir çubukla vurulduğunu ve yüzünde kesik olduğunu belirtirken soyguncuların çoktan uzaklaşmış olduğu görüldü.

Olayı anlatan esnaflar etrafta kimse olmasaydı iki çantayı da alıp kaçacaklarını ancak kendilerine bağırdıklarında sadece para olan çantayı aldıklarını altınları alamadıklarını söyledi.

Kapkaç anları kaydedildi

Yaşanan bu anlar işyeri kamerası ile anbean kaydedildiğini kapkaççıların darp ettikleri anlar ve çantayı alıp motosikleti ile kaçtıkları anların kaydedildiği öğrenildi. Görüntüler polis ekiplerine teslim edildi.

Polis kaçan şahısları arıyor

Yaşanan olay sonrasında kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, kaçan şahısları yakalamak için çalışma başlattı. Görgü tanıklarının ifadelerine başvurularak kapkaççıların eşkâlleri belirlendi. Kapkaççılar polis tarafından aranmaya başlandı.

