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İzmir'de kamyonet kaza yaptı; kasasındaki sebze ve meyveler yola saçıldı

İzmir'in Bornova ilçesinde gerçekleşen trafik kazasında 1 kişi yaralanırken, kaza yapan kamyonetteki sebze ve meyveler yola saçıldı.Kazanın olmasıyla yola dökülen sebzeler trafiği engellerken bir süre yoğun trafik devam etti.

07 Ekim 2020 Çarşamba 12:57
İzmir'de kamyonet kaza yaptı; kasasındaki sebze ve meyveler yola saçıldı
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Sabahın erken saatlerinde gerçekleşen kazada İzmir Çevreyolu Ege Üniversitesi yol ayrımına yakın bir yerde söylenenlere göre otoyolda hareket halinde bulunan 35 yaşındaki Talip Ş.  Kullandığı süt ürünleri taşıyan kamyonetin lastiği biranda patladı. Aracını sağa çeken sürücü yardım için yardım ekiplerini aradı. Aracının lastiği yapılan Talip Ş. Adlı sürücü harekete geçeceği zaman Baran K. Yönetimindeki meyve sebze yüklü bir kamyonet Talip Ş. Adlı sürücünün kamyonetine arakadan çarparak Kamyonetinin kasası parçalandı 

Sebze ve meyveler otoyola saçıldı

Baran K.’ya ait kamyondaki tüm ürünler otoyola saçılırken sürücü yaralandı. Olay yerinden geçmekte olan araçlar hemen yardım ekipleri ve sağlık görevlilerini Kaza yerine intikal eden polisler hemen çevrenin güvenliğini sağlarken sağlık ekipleri yaralı sürücünün ilk müdahalesini yaptıktan sonra hastaneye kaldırıldı.


Yola saçılan meyve, sebzeler, metal ve araba parçaları görevliler tarafından temizlenirken bir süre otoyol kapalı bir şekilde kaldı. Trafikte yoğunluk oluştu.

Kaza yapan sürücü o anı anlattı

Kazazede lastiği patlayan Talip Ş olayı anlatırken arabasının lastiğinin patlayınca yol kenarına çektiğini duba koyarak önlem aldığını lastiğini tamir ettirdikten sonra tam yola çıkacakken arkadan bir aracın kendine hemen araçtan inip baktığında kazayı yapan araçtaki şoförü yaralı görünce su alıp yanına koşturduğunu anlattı. Daha sonrasında polis ve sağlık ekiplerinin geldiğini ekledi.



Son Güncelleme: 07.10.2020 12:57
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IzmirKaza
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