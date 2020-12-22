İzmir'de kadını sözle taciz eden şahsı uyaran polis darp edildi!

İzmir'de bir kadın yolda yürüdüğü sırada sözle taciz edildi. O sırada orada bulunan polis memuru kadını sözleriyle rahatsız eden şahsı uyardı fakat şahıs polise saldırarak onu darp etti.

Merkeze bağlı Konak ilçesinde yaşanan olayda iddialara göre genç bir kadına sözle tacizde bulunan A.K. isimli şahıs orada bulunan polis memuru tarafından uyarıldı. Kendisini uyaran polise küfreden saldırgan hem kadına hem de polise sözlü saldırıda bulunduğu için gözaltına alınmak istendi. Yaşanan arbedede saldırgan polis memurunu da darp etti.

Olay yerine intikal eden polis ekipleri polis memuru H.A.' darbeden A.K.'yı yakalayarak gözaltına alırken yaralanan polis memurunun olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ayakta tedavisi yapıldı.

Emniyete götürülerek sorguya alınan A.K'nın bir çok suçtan polis kaydı olduğu öğrenilirken kadının şikayeti üzerine başlatılan soruşturmanın devam ettiği bildirildi.