İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Ameliyatla erkek olan oyuncu Elliot Page'in yeni imajı beğeni yağmuruna tutuldu
Ameliyatla erkek olan oyuncu Elliot...
Yeni Koronavirüsün mutasyon haline dair açıklanan şok bilgiler!
Yeni Koronavirüsün mutasyon haline dair...
Mutasyon virüse karşı aşı etkili mi? Aşının uzmanı Prof. Dr. Uğur Şahin yanıtladı
Mutasyon virüse karşı aşı etkili...
Ara tatil sonrası yüz yüze eğitim kademeli açılabilir
Son Dakika
Ara tatil sonrası yüz yüze...

İzmir'de kadını sözle taciz eden şahsı uyaran polis darp edildi!

İzmir'de bir kadını taciz eden şahsı uyaran polis tacizci tarafından darp edildi. Yaralı polis memuru kendisini darp eden şahsı apar topar gözaltına aldı.

22 Aralık 2020 Salı 15:25
İzmir'de kadını sözle taciz eden şahsı uyaran polis darp edildi!
Takip Et:

İzmir'de bir kadın yolda yürüdüğü sırada sözle taciz edildi. O sırada orada bulunan polis memuru kadını sözleriyle rahatsız eden şahsı uyardı fakat şahıs polise saldırarak onu darp etti.

Merkeze bağlı Konak ilçesinde yaşanan olayda iddialara göre genç bir kadına sözle tacizde bulunan A.K. isimli şahıs orada bulunan polis memuru tarafından uyarıldı. Kendisini uyaran polise küfreden saldırgan hem kadına hem de polise sözlü saldırıda bulunduğu için gözaltına alınmak istendi. Yaşanan arbedede saldırgan polis memurunu da darp etti.

Olay yerine intikal eden polis ekipleri polis memuru H.A.' darbeden A.K.'yı yakalayarak gözaltına alırken yaralanan polis memurunun olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ayakta tedavisi yapıldı.

Emniyete götürülerek sorguya alınan A.K'nın bir çok suçtan polis kaydı olduğu öğrenilirken kadının şikayeti üzerine başlatılan soruşturmanın devam ettiği bildirildi.



Son Güncelleme: 22.12.2020 15:25
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
IzmirTacizPolise SaldırıKonak
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bayburt'ta kan donduran olay! İki çocuğunu öldürüp kendini vurdu
Bayburt'ta kan donduran olay! İki çocuğunu öldürüp kendini vurdu
Kocaeli'nin Samanlı Dağı ilçesine mevsimin ilk karı yağdı!
Kocaeli'nin Samanlı Dağı ilçesine mevsimin ilk karı yağdı!
İstanbul'da şok görüntüler! Aldatıldığını sanan adamdan sokak ortasında çıplak ceza
İstanbul'da şok görüntüler! Aldatıldığını sanan adamdan sokak ortasında çıplak ceza
Araç çaya uçtu: Anne,baba ve bebekleri öldü
Araç çaya uçtu: Anne,baba ve bebekleri öldü
Ankara'da feci trafik kaza: 2 ölü, 2 yaralı!
Ankara'da feci trafik kaza: 2 ölü, 2 yaralı!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü kar yağışı için uyarıda bulundu!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü kar yağışı için uyarıda bulundu!

Popüler Haberler

2020 Emekli promosyon ödemeleri ne kadardır? Emekli promosyon anlaşması kaç yıl sürer?
Star Wars filmleri hangi sırayla izlenmeli? Yıldız Savaşları film izleme sırası
Uyanış Büyük Selçuklu Şelemzar Emiri kimdir?
Cengiz Holding sahipleri kimdir? Cengiz Holding kimin, kime ait?
A101'de satılan Huawei band 4 nasıl, alınır mı? kullanıcı yorumları
Milli Piyango bileti alırken dikkat sahte bilet nasıl ayırt edilir? bileti alırken bunlara dikkat edin
Doğum yapan annelere verilen devlet yardım ödemeleri 2020
Ziraat Bankası'ndan esnafa destek kredileri
TV'de bugün hangi maçlar var? 22 Aralık 2020 Salı Canlı futbol maç programı
Kredi sicil affı kimleri kapsıyor? 2020 Kredi sicil affı başvurusu nasıl yapılır?
Hanife Gürdal kimle evlendi? Hanife Gürdal'ın eşi kimdir?
Sen Anlat Karadeniz Star TV'de mi başlayacak? SAK için yeni iddia
Bes nedir? Zorunlu BES'ten nasıl çıkılır? Zorunlu BES şartları
Kurban Bayramında nerelerde toplu taşıma ücretsiz olacak?
Adalet Bakanlığına 14 Bin TL Maaş İle memur alımı yapılacak!
Kalk Gidelim neden yok? TRT 1 Kalk Gidelim dizisi bitti mi, yayından kaldırıldı mı?
50.000 tl ayda kaç lira faiz getirir? Bankaların mevduat faiz oranları
30000 tl ye ikinci el hangi araba alınır? 2020
Banka emekli promosyon alma şartları nelerdir? 2020 Emekli aylığı promosyon veren bankalar
Andorra'da asgari ücret ve çalışma şartları nasıl? 2020
Torun bakım maaşı ödemesi ne kadardır? 2020 torun bakım maaşı şartları

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.