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İzmir'de kadın cinayeti: 3 çocuk annesi kadın eşi tarafından vuruldu!

İzmir Bornova'da 3 çocuk annesi Hüsna T. (30) isimli bir kadın tartışma yaşadığı eşi Hüseyin T. (34), tarafından silahla vurularak öldürüldü. Eşini öldürdükten sonra kaçan Hüseyin T. ise polis tarafından aranıyor.

13 Mart 2021 Cumartesi 21:56
İzmir'de kadın cinayeti: 3 çocuk annesi kadın eşi tarafından vuruldu!
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İzmir'in Bonova ilçesinde saat 16.00 sularında bir binanın 3'üncü katında yaşayan  Hüseyin ile Hüsna T. çifti arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. İddialara göre çifti arasında başlayan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Hüseyin T., evde bulundurduğu silahla eşine 5 el ateş açtı. Yaralanan Hüsna T. ise kanlar içinde yere yığıldı.

Eşini vurduktan sonra daha önceden kiraladığı bir otomobille Hüseyin T. kaçarken evden gelen silah sesleri duyan komşular durumu polise bildirdi. İhbar üzerine belirtilen adrese, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olarak yerde yatan talihsiz kadın sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası Bonova Türkan Özilhan Hastanesi’ne kaldırılırken 3 çocuk annesi Hüsna T.'nin doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiği öğrenildi.

Genç kadının cenazesi, savcılık incelemesinin ardında otopsi yapılması için Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırılırken olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri kısa bir süre sonra katil zanlısı Hüseyin T.’nin kaçtığı kiralık otomobili bir yerde park edilmiş olarak buldu. Otomobilin bulunduğu çevrede de aramalar yapan polisin cinayet zanlısı Hüseyin T.'nin yakalanması için çalışmaları devam ediyor.



Son Güncelleme: 13.03.2021 21:56
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Anahtar Kelimeler:
IzmirBornovaKadın Cinayeti
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