İzmir'de kaçak sigaraya baskın

Aliağa ilçesindeki Emniyet Müdürlüğü’ne gelen ihbar üzerine Menemen ilçesine operasyon düzenlendi. Bakın yapılan iş yerinde 2.200 adet içi tütün dolu makaron toplandı.

Dört kişinin gözaltına alındığı operasyonu polis ekipleri büyütme kararı aldı. Büyütülen operasyon sonucu gözlatında olan kişilerden birinin evine arama yapmak üzere polis ekipleri gönderildi.

Yapılan aramada evin içinden 58.650 tane içi tütün dolu makaron ve 75 paket sigara kutusu ele geçirildi.

Bu süreçte gözaltına alınan tüm şüpheliler adliyeye sevk edildikten sonra serbest bırakıldı.

