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İzmir'de kaçak sigaraya baskın

İzmir’de Emniyet Müdürlüğü’ne yapılan ihbar sonrası kaçak sigara operasyonu başlatıldı. Olayda tam olarak 60.850 makaron tütün ele geçirildi.

09 Şubat 2021 Salı 20:01
İzmir'de kaçak sigaraya baskın
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Aliağa ilçesindeki Emniyet Müdürlüğü’ne gelen ihbar üzerine Menemen ilçesine operasyon düzenlendi. Bakın yapılan iş yerinde 2.200 adet içi tütün dolu makaron toplandı.

 

Dört kişinin gözaltına alındığı operasyonu polis ekipleri büyütme kararı aldı. Büyütülen operasyon sonucu gözlatında olan kişilerden birinin evine arama yapmak üzere polis ekipleri gönderildi. 

 

Yapılan aramada evin içinden 58.650 tane içi tütün dolu makaron ve 75 paket sigara kutusu ele geçirildi. 

 

Bu süreçte gözaltına alınan tüm şüpheliler adliyeye sevk edildikten sonra serbest bırakıldı.



Son Güncelleme: 09.02.2021 20:01
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Anahtar Kelimeler:
IzmirMenemen IlçesiMenemenKaçak Sigara
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