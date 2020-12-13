İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
'Yok artık' dedirten olay! T.C kimlik No'su ile test yaptırdılar
Son Dakika
'Yok artık' dedirten olay! T.C...
Ankara'da feci olay! İnşaat alanında 2 işçi göçük altında kaldı
Son Dakika
Ankara'da feci olay! İnşaat alanında...
Bakan Selçuk'tan son dakika yüz yüze eğitim açıklaması!
Son Dakika
Bakan Selçuk'tan son dakika yüz...
Çocukluk dizisi erken final yapıyor
Çocukluk dizisi erken final yapıyor

İzmir'de istinat duvarı çökmesi nedeniyle 20 araçta hasar oluştu

İzmir'in Buca ilçesinde iki siteyi birbirinden ayıran istinat duvarı yaşanan yoğun yağışlar sebebiyle çöktü. Çöken duvar sebebiyle 20 araçta hasar meydana geldi.

13 Aralık 2020 Pazar 21:56
İzmir'de istinat duvarı çökmesi nedeniyle 20 araçta hasar oluştu
Takip Et:

İzmir Buca İlçesinde akşam saatlerinde meydana gelen olayda yaşanan yoğun yağış nedeniyle Gümüş sitesi ile Altaylar Sitesi'ni ayıran istinat duvarı çöktü.

Duvarın çökmesiyle oluşan büyük gürültüye site sakinleri sokağa döküldü.Sokağa çıkma yasağına rağmen bir çok vatandaş kendisini sokağa attı.Yaşanan olay hemen ekiplere haber verildi.Olay yerine çok sayıda polis ekipleri ve itfaiye ekipleri intikal etti.

Yaşanan olayda site bahçesinde bulunan 20 kadar araç hasar gördü.Duvarın çökmesiyle hasar gören araçlar çekiciler ile çekildi.

 

 

 



Son Güncelleme: 13.12.2020 21:56
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
IzmirBucaİstinat Duvarı çöktü
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kaymaçina malzemeleri ve tarifi
Kaymaçina malzemeleri ve tarifi
Batırık çorbası malzemeleri ve tarifi
Batırık çorbası malzemeleri ve tarifi
Kamu çalışanları dikkat! Aralık ayı e-bordro yayımlandı
Kamu çalışanları dikkat! Aralık ayı e-bordro yayımlandı
Kira, elektrik, su ve doğalgaz ödemelerine destek ne kadar verilecek? E-devlet kira desteği nasıl alınır, şartları nelerdir?
Kira, elektrik, su ve doğalgaz ödemelerine destek ne kadar verilecek? E-devlet kira desteği nasıl alınır, şartları nelerdir?
Meteorolojiden son dakika açıklaması: Kayseri'nin Yaylalı ilçesinde kuvvetli sağanak yağış bekleniyor
Meteorolojiden son dakika açıklaması: Kayseri'nin Yaylalı ilçesinde kuvvetli sağanak yağış bekleniyor
'Yok artık' dedirten olay! T.C kimlik No'su ile test yaptırdılar
'Yok artık' dedirten olay! T.C kimlik No'su ile test yaptırdılar

Popüler Haberler

Alanyaspor Beşiktaş maç özeti izle! 2 - 1 Alanya BJK golleri ve özeti
7 Melek filmi ne zaman vizyona girecek? 7 Melek konusu ve oyuncuları
Eminönü-Alibeyköy Tramvay hattı ne zaman hizmete açılacak?
Bir Başkadır dizisinde çalan müzikler hangileridir?
Seksenler Fehmi Baba yeni sezonda ölüyor mu? Rasim Ötekin diziden çıktı mı?
Güzel oyuncu Gonca Vuslateri’nin estetiksiz hali olay oldu.
TRT1 yeni dizisi Kıbrıs Ada Kışı dizi oyuncuları ve dizi konusu
TRT 1 Teşkilat oyuncu kadrosu ve karakter analizi
Arıza dizisi yeni gelen ve diziden ayrılan oyuncular
Arıza Halide ölüyor mu? Halide diziden ayrılıyor mu? Ayça Ayşin Turan neden ayrılıyor?
2020 YKS sınavı başvuruları ne zaman başlayacak? 2020 ÖSYM YKS sınav tarihi açıklandı mı?
Alev Alev dizisinde çalan şarkılar
Pompei filminin konusu, oyuncuları ve fragmanı
'Saygı- Bir Ercüment Çözer Dizisi'nden ilk fragman geldi! BluTV Nejat İşler dizisi ne zaman başlayacak?
Kan vermenin vücuda faydaları nelerdir? Kan vermek sağlıklı mıdır?
Arıza dizisine yeni katılan ve ayrılan oyuncular
Arıza hangi günler yayınlanıyor? Show TV Arıza tekrar bölümleri ne zaman?
Kefaret dizisi hangi diziden uyarlama?
Arıza dizisindeki Şehmuz karakteri kimdir? Şekip Taşpınar nereli, yaşı kaç?
Sen Çal Kapımı Selin diziden ayrıldı mı? Bige Önal Sen Çal Kapımı dizisinden neden ayrıldı?
Maria ile Mustafa dizisi Eda karakterini kim canlandırıyor? Canan Atalay kimdir?

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.