İzmir'de istinat duvarı çökmesi nedeniyle 20 araçta hasar oluştu

İzmir Buca İlçesinde akşam saatlerinde meydana gelen olayda yaşanan yoğun yağış nedeniyle Gümüş sitesi ile Altaylar Sitesi'ni ayıran istinat duvarı çöktü.

Duvarın çökmesiyle oluşan büyük gürültüye site sakinleri sokağa döküldü.Sokağa çıkma yasağına rağmen bir çok vatandaş kendisini sokağa attı.Yaşanan olay hemen ekiplere haber verildi.Olay yerine çok sayıda polis ekipleri ve itfaiye ekipleri intikal etti.

Yaşanan olayda site bahçesinde bulunan 20 kadar araç hasar gördü.Duvarın çökmesiyle hasar gören araçlar çekiciler ile çekildi.