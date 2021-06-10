İzmir'de işçi servisi mobilya mağazasına girdi! Çok sayıda yaralı var

Şans eseri can kaybının yaşanmadığı, 12 kişinin yaralandığı feci trafik kazası İzmir Buca'da yaşandı.

Gelen bilgilere göre,dün akam saatlerinde İzmir Buca'da yaşanan kazada, gece vardiyasından çıkan işçileri taşıyan minibüs yolda seyir halindeyken, bir anda freninin patlaması sonucu kontrolden çıktı ve bir otomobile çarptı.

46 yaşındaki Mustafa P.'nin sürücüsü olduğu işçi servisi otomobile çarptıktan sonra yol kenarında bulunan mağazaya girerek durabildi.

Can kaybının yaşanmadığı kazada, dükkanda ve araçta maddi hasar meydana gelirken, kazayı görenler durumu hemen polise bildirdi.

12 kişi yaralandı

Kaza yerine kısa süre içinde ulaşan polis ve 112 ekipleri yaptıkları incelemede 12 kişinin yaralandığını belirledi. Yaralı işçiler yapılan ilk müdahaleden sonra hastaneye sevk edilirken, kaza ile ilgli olarak inceleme başlatıldı.