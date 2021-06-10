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İzmir'de işçi servisi mobilya mağazasına girdi! Çok sayıda yaralı var

İzmir Buca'da yaşanan kazada, işçileri fabrikaya taşıyan minibüs frenin patlamasıyla birlikte önce bir araca sonrada mobilya mağazasına çarptı. Kazada ilk belirlemelere göre 12 işçi yaralandı.

10 Haziran 2021 Perşembe 12:38
İzmir'de işçi servisi mobilya mağazasına girdi! Çok sayıda yaralı var
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Şans eseri can kaybının yaşanmadığı, 12 kişinin yaralandığı feci trafik kazası İzmir Buca'da yaşandı.

Gelen bilgilere göre,dün akam saatlerinde İzmir Buca'da yaşanan kazada, gece vardiyasından çıkan işçileri taşıyan minibüs yolda seyir halindeyken, bir anda freninin patlaması sonucu kontrolden çıktı ve bir otomobile çarptı.

46 yaşındaki Mustafa P.'nin sürücüsü olduğu işçi servisi otomobile çarptıktan sonra yol kenarında bulunan mağazaya girerek durabildi.

Can kaybının yaşanmadığı kazada, dükkanda ve araçta maddi hasar meydana gelirken, kazayı görenler durumu hemen polise bildirdi.

12 kişi yaralandı

Kaza yerine kısa süre içinde ulaşan polis ve 112 ekipleri yaptıkları incelemede 12 kişinin yaralandığını belirledi. Yaralı işçiler yapılan ilk müdahaleden sonra hastaneye sevk edilirken, kaza ile ilgli olarak inceleme başlatıldı.


Son Güncelleme: 10.06.2021 12:38
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Anahtar Kelimeler:
Otobüs Kazasıİşçi Kazası
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