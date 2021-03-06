İzmir'de iki motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Bir kişinin hayatını kaybettiğini, bir kişinin ise yaralandığı motosiklet kazası bugün sabah saatlerinde İzmir Bayındır'da yaşandı.

Gelen bilgilere göre 35 yaşındaki Murat Aksu'nun kullandığı motosiklet, aynı yönde yanında ilerleyen Levent Erdince'nin kullandığı bir başka motosiklet ile çarpıştı. Kazayı gören vatandaşların ihbar etmesiyle birlikte kaza yerine sağlık personeli ve Jandarma sevk edildi.

Başını yere vuran motosiklet sürücü hayatını kaybetti

Kaza mahaline ulaşan ekipler kaza sonucu devrilen motosiklet sürücüsü Murat Aksu'nun başını vurması hayatını kaybettiğini, diğer sürücünün ise ağır yaralandığını belirledi. Yaralı sürücü Aksu olay yerinde yapılan ilk yardımdan sonra hastaneye kaldırılırken durumunun kritik olduğu öğrenildi.

İki motosikletinde hurdaya döndüğü kaza ile ilgili olarak soruşturma başlatılırken,hayatını kaybeden sürücü Aksu'nun cenazesi savcılığın incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.