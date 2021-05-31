İzmir’de gerçekleştirilen kumar operasyonunda 43 kişiye ceza kesildi

İzmir'in Bonova ilçesinde meydana gelen olayda edinilen bilgilere göre Eğridere Mahallesi'nde Jandarma ekipleri, bir işletmede kumar oynandığına yönelik bir ihbar üzerine harekete geçti. Alınan bilgiler neticesinde harekete geçen ekipler, belirlenen adrese baskın düzenledi. Baskında suçüstü 43 kişi kumar oynarken yakalandı.

İDARİ PARA CEZASI UYGULANDI

Suçüstü yakalanan 43 kişiye kumar oynamak ve sokağa çıkma yasağını ihlal etmekten dolayı ve işletme sahibine ise kapalı tutulması gereken iş yerini açmaktan dolayı toplam 213 bin 553 lira idari para cezası kesildi.

ADLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yakalananlardan 3 şüpheli hakkında ise adli soruşturma başlatıldı. Öte yandan ekipler olay yerinde kumar oynamak için kullanılan ekip elemanlara el konuldu.

