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İzmir’de gerçekleştirilen kumar operasyonunda 43 kişiye ceza kesildi

Kumar oynatıldığı ihbarı ile düzenlenen baskında 43 kişi suçüstü yakalandı. Baskında yakalanan kişilere 213 bin 553 lira ceza verildi.

31 Mayıs 2021 Pazartesi 13:39
İzmir’de gerçekleştirilen kumar operasyonunda 43 kişiye ceza kesildi
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İzmir'in Bonova ilçesinde meydana gelen olayda edinilen bilgilere göre  Eğridere Mahallesi'nde Jandarma ekipleri, bir işletmede kumar oynandığına yönelik bir ihbar üzerine harekete geçti. Alınan bilgiler neticesinde harekete geçen ekipler, belirlenen adrese baskın düzenledi. Baskında suçüstü  43 kişi kumar oynarken yakalandı.

İDARİ PARA CEZASI UYGULANDI

Suçüstü yakalanan 43 kişiye kumar oynamak ve sokağa çıkma yasağını ihlal etmekten dolayı ve işletme sahibine ise kapalı tutulması gereken iş yerini açmaktan dolayı toplam 213 bin 553 lira idari para cezası kesildi.

ADLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yakalananlardan 3 şüpheli hakkında ise adli soruşturma başlatıldı. Öte yandan ekipler olay yerinde kumar oynamak için kullanılan ekip elemanlara el konuldu.


Son Güncelleme: 31.05.2021 13:39
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Anahtar Kelimeler:
IzmirKumar
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