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İzmir'de gece yarısı meydana gelen deprem panik yarattı!

İzmir’de gece yarısı peş peşe yaşanan depremler panik yaratırken vatandaşlar AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin son depremler listesi incelemeye başladılar. İşte 21 Ocak saat 02:37’de Ege Denizinde gerçekleşen 4.5 büyüklüğünde deprem ile birlikte diğer son depremlerin listesi..

21 Ocak 2021 Perşembe 10:12
İzmir'de gece yarısı meydana gelen deprem panik yarattı!
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Ege Denizi'nde dün gece yarısı 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. İzmir Seferihisar açıklarında meydana gelen deprem tüm ilçelerden hissedildi. Depreme uykuda yakalanan vatandaşlar kısa süreli panik yaşarken, AFAD ve Kandilli Rasathanaesinin son depremler listesini sıklıkla aranmaya başladı.

İlk belirlemelere göre herhangi bir can veya mal kaybının yaşanmadığı depremi Kandilli 4.7 olarak açıklarken  İzmir açıklarında 3.9 şiddetinde bir deprem daha gerçekleştiği son depremler listesinde görüldü.

Merkez üssü Seferihisar ilçesi olan ve ilçeye 21 kilometre uzaklıkta gerçekleşen deprem Kandilli Rasathanesi verilerine göre saat 02:37 olarak kaydedildi. Yerin 15,5 kilometre derinliğinde gerçekleşen depremin büyüklüğü ise 4.7 olarak ölçüldü. AFAD verilerinde ise depremin şiddetinin 4.5 olarak kaydedildiği görüldü. 

10 DAKİKA İÇERİSİNDE 5 AYRI DEPREM

Son depremler listesinde görülen verilere göre aynı merkezde saat 02:28’de 3.9, 02:31’de 3.1, 02:33’de 3.8, 02:36’da 2.5 ve 02:37’de 4.7 şiddetinde deprem meydana geldiği belirtildi.

SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

 

 



Son Güncelleme: 21.01.2021 10:12
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Anahtar Kelimeler:
IzmirDepremSon DepremlerAfadKandilli Rasathanesi
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