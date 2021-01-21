İzmir'de gece yarısı meydana gelen deprem panik yarattı!

Ege Denizi'nde dün gece yarısı 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. İzmir Seferihisar açıklarında meydana gelen deprem tüm ilçelerden hissedildi. Depreme uykuda yakalanan vatandaşlar kısa süreli panik yaşarken, AFAD ve Kandilli Rasathanaesinin son depremler listesini sıklıkla aranmaya başladı.

İlk belirlemelere göre herhangi bir can veya mal kaybının yaşanmadığı depremi Kandilli 4.7 olarak açıklarken İzmir açıklarında 3.9 şiddetinde bir deprem daha gerçekleştiği son depremler listesinde görüldü.

Merkez üssü Seferihisar ilçesi olan ve ilçeye 21 kilometre uzaklıkta gerçekleşen deprem Kandilli Rasathanesi verilerine göre saat 02:37 olarak kaydedildi. Yerin 15,5 kilometre derinliğinde gerçekleşen depremin büyüklüğü ise 4.7 olarak ölçüldü. AFAD verilerinde ise depremin şiddetinin 4.5 olarak kaydedildiği görüldü.

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Son depremler listesinde görülen verilere göre aynı merkezde saat 02:28’de 3.9, 02:31’de 3.1, 02:33’de 3.8, 02:36’da 2.5 ve 02:37’de 4.7 şiddetinde deprem meydana geldiği belirtildi.

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