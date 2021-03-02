İzmir'de feci olay! 5 yaşındaki çocuk çıkan yangında hayatını kaybetti

5 yaşındaki çocuğun hayatını kaybettiği yangın faciası İzmir Bergama'da yaşandı.

İzmir Bergama'da dün öğleden sonra saat:15.00 sularında çok katlı bir apartmanın 3.katında bulunan dairede henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Daireden yükselen alevleri gören mahallelini haber vermesiyle olay yerine 112 sağlık personeli ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

5 YAŞINDAKİ MUSA KURTARILAMADI

Yangının yaşandığı eve gelen ekipler hemen yangına müdahale etti ve kısa süre içinde kontrol altına altına aldı. Diğer yandan eve giren ekipler içeride bulunan 5 yaşındaki Musa Taşıyan ve anneanne Hatice Çetiner'i kurtardı.

Anneanne ve torun ekipleri ilk müdahalesi sonrasında ağır yaralı olara hastaneye kaldırıldı. Fakat talihsiz çocuk yapılan doktorların tüm çabalarına rağmen hayatını kaybetti. Ağır yaralanan anneanne Hatice Çetiner'in ise durumu kritik ve tedavisine devam ediliyor.

Ekipler yangın ile ilgili olarak inceleme başlattı.