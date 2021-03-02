İzmir'de feci olay! 5 yaşındaki çocuk çıkan yangında hayatını kaybetti

5 yaşındaki çocuğun hayatını kaybettiği yangın faciası İzmir Bergama'da yaşandı.
İzmir Bergama'da dün öğleden sonra saat:15.00 sularında çok katlı bir apartmanın 3.katında bulunan dairede henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Daireden yükselen alevleri gören mahallelini haber vermesiyle olay yerine 112 sağlık personeli ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
5 YAŞINDAKİ MUSA KURTARILAMADI
Anneanne ve torun ekipleri ilk müdahalesi sonrasında ağır yaralı olara hastaneye kaldırıldı. Fakat talihsiz çocuk yapılan doktorların tüm çabalarına rağmen hayatını kaybetti. Ağır yaralanan anneanne Hatice Çetiner'in ise durumu kritik ve tedavisine devam ediliyor.
Ekipler yangın ile ilgili olarak inceleme başlattı.
Son Güncelleme: 02.03.2021 11:14