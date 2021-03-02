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İzmir'de feci olay! 5 yaşındaki çocuk çıkan yangında hayatını kaybetti

İzmir Bergama'da yaşanan feci olayda bir apartman dairesinde çıkan yangından 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Anneanne ise ağır yaralandı.

02 Mart 2021 Salı 11:14
İzmir'de feci olay! 5 yaşındaki çocuk çıkan yangında hayatını kaybetti
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5 yaşındaki çocuğun hayatını kaybettiği yangın faciası İzmir Bergama'da yaşandı.

İzmir Bergama'da dün öğleden sonra saat:15.00 sularında çok katlı bir apartmanın 3.katında bulunan dairede henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Daireden yükselen alevleri gören mahallelini haber vermesiyle olay yerine 112 sağlık personeli ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangının yaşandığı eve gelen ekipler hemen yangına müdahale etti ve kısa süre içinde kontrol altına altına aldı. Diğer yandan eve giren ekipler içeride bulunan 5 yaşındaki Musa Taşıyan ve anneanne Hatice Çetiner'i kurtardı.

5 YAŞINDAKİ MUSA KURTARILAMADI

Anneanne ve torun ekipleri ilk müdahalesi sonrasında ağır yaralı olara hastaneye kaldırıldı. Fakat talihsiz çocuk yapılan doktorların tüm çabalarına rağmen hayatını kaybetti. Ağır yaralanan anneanne Hatice Çetiner'in ise durumu kritik ve tedavisine devam ediliyor.

Ekipler yangın ile ilgili olarak inceleme başlattı.



Son Güncelleme: 02.03.2021 11:14
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Anahtar Kelimeler:
IzmirYangınBergama
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