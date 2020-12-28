İzmir'de feci kaza kamyonetin çarptığı küçük çocuk yaşamını yitirdi

4 yaşındaki bir çocuğun ölümüyle sonuçlanan feci trafik kazası bugün İzmir Karşıyaka'da meydana geldi.
İlçede yaşayan 4 yaşındaki Berat Kaçar'a evinin önünde oyun oynadığı esnada 40 yaşındaki Ş.B isimli kişinin sürücüsü olduğu kamyonet aniden çarptı.
İhbar üzerinde olay yerine gelen polis ekipleri kamyonet sürücüsü Ş:B'yi gözaltına aldı ve sorgulamak üzere karakola götürdü.
Bu esnada küçük çocuğun ölüm haberini alan yakınları sinir krizi geçirdi.
Polis ekipleri olayla ilgili olarak soruşturma başlattı.
Son Güncelleme: 28.12.2020 22:19