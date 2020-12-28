İzmir'de feci kaza kamyonetin çarptığı küçük çocuk yaşamını yitirdi

4 yaşındaki bir çocuğun ölümüyle sonuçlanan feci trafik kazası bugün İzmir Karşıyaka'da meydana geldi.

İlçede yaşayan 4 yaşındaki Berat Kaçar'a evinin önünde oyun oynadığı esnada 40 yaşındaki Ş.B isimli kişinin sürücüsü olduğu kamyonet aniden çarptı.

Kamyoneti çarpmasıyla yolda savrulan küçük Berat kazayı gören vatandaşlar tarafından acil olarak en yakın özel bir hastaneye kaldırıldı. Hastanede acil servise alınan küçük çocuk doktorların tüm çabalarına rağmen hayatını kaybetti.

İhbar üzerinde olay yerine gelen polis ekipleri kamyonet sürücüsü Ş:B'yi gözaltına aldı ve sorgulamak üzere karakola götürdü.

Bu esnada küçük çocuğun ölüm haberini alan yakınları sinir krizi geçirdi.

Polis ekipleri olayla ilgili olarak soruşturma başlattı.