İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
3 ay ertelemeli yeni yıl kredisi veren bankalar ve faiz oranları
Son Dakika
3 ay ertelemeli yeni yıl...
Esnafa müjde ! 1000 TL hibe Kira yardımı resmi gazetede yayınlandı
Son Dakika
Esnafa müjde ! 1000 TL...
2021 yılı asgari ücret belli oldu
Son Dakika
2021 yılı asgari ücret belli...
Esnafa yapılacak yardım için gereken şartlar Resmi Gazete'de yayımlandı!
Son Dakika
Esnafa yapılacak yardım için gereken...

İzmir'de feci kaza kamyonetin çarptığı küçük çocuk yaşamını yitirdi

İzmir Karşıyaka'da meydana gelen trafik kazasında evinin önünde oynarken kamyonetin altında kalan 4 yaşındaki küçük çocuk hayatını kaybetti.

28 Aralık 2020 Pazartesi 22:19
İzmir'de feci kaza kamyonetin çarptığı küçük çocuk yaşamını yitirdi
Takip Et:

4 yaşındaki bir çocuğun ölümüyle sonuçlanan feci trafik kazası bugün İzmir Karşıyaka'da meydana geldi.

İlçede yaşayan 4 yaşındaki Berat Kaçar'a evinin önünde oyun oynadığı esnada 40 yaşındaki Ş.B isimli kişinin sürücüsü olduğu kamyonet aniden çarptı.

Kamyoneti çarpmasıyla yolda savrulan küçük Berat kazayı gören vatandaşlar tarafından acil olarak en yakın özel bir hastaneye kaldırıldı. Hastanede acil servise alınan küçük çocuk doktorların tüm çabalarına rağmen hayatını kaybetti.

İhbar üzerinde olay yerine gelen polis ekipleri kamyonet sürücüsü Ş:B'yi gözaltına aldı ve sorgulamak üzere karakola götürdü.

Bu esnada küçük çocuğun ölüm haberini alan yakınları sinir krizi geçirdi. 

Polis ekipleri olayla ilgili olarak soruşturma başlattı.



Son Güncelleme: 28.12.2020 22:19
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
IzmirTrafik Kazası
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kendini ateşe vermek isterken yaşadığı evi ateşe verdi!
Kendini ateşe vermek isterken yaşadığı evi ateşe verdi!
Askere giderken trafik kazasında hayatını kaybetti
Askere giderken trafik kazasında hayatını kaybetti
Öğretmenler dikkat! 2021 Ocak dönemi özür grubu yer değiştirme duyurusu yapıladı
Öğretmenler dikkat! 2021 Ocak dönemi özür grubu yer değiştirme duyurusu yapıladı
Elazığ'da trenin çarptığı tır 100 metre sürüklendi
Elazığ'da trenin çarptığı tır 100 metre sürüklendi
Yasak olmasına rağmen açık olan kıraathane sahibinden 'pes' dedirten savunma
Yasak olmasına rağmen açık olan kıraathane sahibinden 'pes' dedirten savunma
Kuyumculara altın tuzağı
Kuyumculara altın tuzağı

Popüler Haberler

BİM market indirimli Heifer kablosuz dik süpürge nasıl, alınır mı?
2020 Özel Güvenlik Kimlik kartı sorgulama yöntemleri ve sorgulama işlemleri
Saat 23:23 nedir? Saat 23:23 neyi ifade eder, anlamı nedir?
Salda Gölü hangi ilde, nerededir? Salda Gölü haritadaki yeri
TRT Spor Stadyum yorumcu Tümer Metin neden yok?
Uyanış Büyük Selçuklu dizisi izleyiciler tarafından beğenildi mi?
Batıniler kimlerdir, ne zaman ve nerede yaşamışlardır?
7 Melek filmi ne zaman vizyona girecek? filmin yeni fragmanı yayınlandı
Beşiktaş Sivas maç özeti ve golleri ( Bjk 3 Sivas 0 özet izle )
Saat 21:21 nedir? Saat 21:21 neyi ifade eder, anlamı nedir?
2020 Öğretmen ek ders ücreti ne kadar?
Netflix Fatma ne zaman başlayacak? Netflix Fatma konusu ve oyuncuları
Savaşçı dizisi sezon finali mi yaptı? Fox Tv Savaşçı yeni sezon ne zaman?
TOKİ 100 bin sosyal konut İstanbul başvuruları ne zaman başlayacak?
e-Okul VBS'ye nasıl giriş yapılır? Takdir teşekkür hesaplama işlemleri nasıl yapılır
Uyanış: Büyük Selçuklu kaç bölüm olacak, ne zaman final yapacak?
Uyanış Büyük Selçuklu Berkyaruk kimdir? Berkyaruk hayatı ve gerçek tarihteki yeri
Çukur Selim ayrılacak mı, ölüyor mu?
VAR sistemi taç atışına ve taç çizgisine bakar mı?
Uyanış Büyük Selçuklu dizisi Faysal kimdir? İsmail Ege Şaşmaz'ın hayatı!
Çukur dizisi Kulkan Erdenet karakterini kim canlandırıyor? Genco Özak biyografisi ve rol aldığı yapımlar

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.