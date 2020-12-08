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İzmir'de feci kaza! 1 kişi hayatını kaybetti

İzmir Konak'ta meydana gelen trafik kazasında kaldırımda yürüyen bir yaya, kontrolden çıkan otomobilin altında kalarak can verdi.

08 Aralık 2020 Salı 15:56
İzmir'de feci kaza! 1 kişi hayatını kaybetti
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Bir kişinin hayatını kaybettiği, bir kişinin ise ağır yaralandığı trafik kazası öğlen saatlerinde İzmir Konak'ta meydana geldi.

Öğlen saatlerinde A.E'nin sürücüsü olduğu otomobil yolda seyir halindeyken önüne çıkan bir yaya sebebiyle hakimiyetini kaybetti. Yolda kontrolsüzce bir süre savrulan araç bariyerleri kırıp, yolun alt kısmında bulunan otoparka girdi. Otoparka giren araç kenardaki kaldırımda yürüyen iki yayayı altına alarak park halindeki bir araça çarpınca ancak durabildi.

Kazayı saniye saniye gören vatandaşlar durumu hemen polis ve 112 sağlık personeline bildirdi.Kaza yerine gelen ekipler yaptıkları ilk incelemede araç altında kalan bir yayanın can verdiğini, diğer yayanın ise ağır yaralandığını tespit etti. Üzerlerinden kimlik çıkmayan yayalarda hayatını kaybeden morga, diğer yaralı ise yapılan ilk müdahaleden sonra hastaneye kaldırıldı.

Araç sürücüsü A.E. gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

 



Son Güncelleme: 08.12.2020 15:56
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Anahtar Kelimeler:
IzmirKonakTrafik Kazası
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