İzmir'de feci kaza! 1 kişi hayatını kaybetti

Bir kişinin hayatını kaybettiği, bir kişinin ise ağır yaralandığı trafik kazası öğlen saatlerinde İzmir Konak'ta meydana geldi.
Öğlen saatlerinde A.E'nin sürücüsü olduğu otomobil yolda seyir halindeyken önüne çıkan bir yaya sebebiyle hakimiyetini kaybetti. Yolda kontrolsüzce bir süre savrulan araç bariyerleri kırıp, yolun alt kısmında bulunan otoparka girdi. Otoparka giren araç kenardaki kaldırımda yürüyen iki yayayı altına alarak park halindeki bir araça çarpınca ancak durabildi.
Araç sürücüsü A.E. gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Son Güncelleme: 08.12.2020 15:56