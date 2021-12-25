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İzmir'de evde çıkan yangın 3 kardeşi hayattan aldı!

İzmir Bayındır'da müstakil bir evde henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Anne ve babaları evde olmayan 3 kardeş çıkan yangında hayatını kaybetti.

25 Aralık 2021 Cumartesi 00:49
İzmir'de evde çıkan yangın 3 kardeşi hayattan aldı!
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İzmir'in Bayındır ilçesinde müstakil bir evde yangın çıktı. İlçeye bağlı Soğuksu Sokak'ta bulunan evde yangın çıktığını gören çevre sakinleri durumu hemen itfaiyeye bildirdi. Kısa sürede olay yerinde olan itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. 

Kısa sürede kontrol altına alınan yangın sonrası eve giren ekipler kardeş olduklarını belirledikleri 3 yaşındaki Talha ve 2 yaşındaki ikizler Ramiz ve Yahya'nın hayatını kaybettiği tespit ettiler.

Yangının başladığı sırada anne ve babanın evde olmadığı belirlenirken polis ekipleri olayla ilgili geniş çapta bir araştırma başlattı. 

Olay yeri inceleme ekipleri ise henüz belirlenemeyen yangının çıkış nedenini araştırmaya başladılar.


Son Güncelleme: 25.12.2021 00:49
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Anahtar Kelimeler:
IzmirBayındırYangın3 Kardeş
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