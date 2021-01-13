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İzmir'de etkili olan sağanak yağış sel baskınlarına neden oldu!

İzmir'de başlayan sağanak yağış bazı ilçelerde su taşkınları yaşanmasına neden oldu. Kentin bir çok yerinde evleri su basarken sele kapılan bir kadının çığlığı vatandaşları alarma geçirdi.

13 Ocak 2021 Çarşamba 11:54
İzmir'de etkili olan sağanak yağış sel baskınlarına neden oldu!
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Sağanak yağışın etkisi altına giren İzmir, suların taşmasıyla sel kabusunu yaşadı. Cadde ve sokaklar sel sularından nehir görüntüsünü aratmazken sele kapılan ve metrelerce sürüklenen bir kadın vatandaşlar ile bekçilerin yardımıyla kurtarıldı.

Meteoroloji'nin İzmir için gök gürültülü sağanak yağış uyarısının hemen ardından kent genelinde etkili olan sağanak yağış, bir çok ilçede hayatı olumsuz etkiledi. 

Buca, Karabağlar, Gaziemir gibi ilçelerde ani sel baskınları meydana gelirken Karşıyaka, Çiğli, Narlıdere gibi ilçeler de de etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Sağanak yağış nedeniyle yollar nehir görünümünü alırken sürücüler zor anlar yaşadı. Rögarların taştığı Buca'da bir kadın sel sularına kapılarak metrelerce sürüklendi.

Kadının çığlıklarını duyan bekçiler ve vatandaşlar kadının yardımına koşarken bulunduğu yerden çıkarılan kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olası sel baskınlarına karşı İzmir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri teyakkuza geçerken Belediye ekipleri de tıkanmış logarları açmak için seferber oldular. Trafik polisleri de yolda mahsur kalan araç sürücülerini sağlıklı ulaşım için altenatif güzergahlara yönlendirdi.



Son Güncelleme: 13.01.2021 11:54
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Anahtar Kelimeler:
IzmirSağanak YağışSel Baskını
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