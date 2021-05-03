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İzmir'de dip dibe kumar oynarken, kapıda dezenfektan bulunması Jandarmayı bile şaşırttı

İzmir’in Bornova ilçesinde, korona-virüs tedbirlerini hiçe sayarak hem kahvehanelerin açık olmasının yasak olması hem de sokağa çıkma yasağı olmasına karşın ilçeye bağlı 3 mahallenin depolarında tam kapanmada kumar oynayan kişilere yönelik baskınlar yapıldı. Yapılan baskınlarda onlarca kişiye ceza kesilirdi.

03 Mayıs 2021 Pazartesi 15:03
İzmir'de dip dibe kumar oynarken, kapıda dezenfektan bulunması Jandarmayı bile şaşırttı
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İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bonova ilçesine bağlı 3 İlçedeki Laka, Eğridere ve Gökdere Mahallesi'ndeki depolarda kumar oynandığı ihbarı üzerine baskın düzenledi. Yapılan baskınlar neticesinde alınan korona-virüs tedbirlerini hiçe sayarak sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden tam kapanmada kumar oynayan onlarca kişiyi suçüstü ekipler tarafından yakalandı. İhbarlar neticesinde yapılan baskınlarda, suçüstü yakalanan ve kumar oynadığı tespit edilen toplam 26 kişiye 34 bin 736 TL ceza yazılırken, sokağa çıkma yasağına uymayan 41 kişiye 142 bin 229 TL olmak üzere toplamda 26 kişiye 177 bin TL ceza kesildi.

Ayrıca kumar oynanan mekânın sahiplerine suça yer imkan sunmaktan 3 kişi hakkında adli ve idari soruşturma başlatılarak, kumar oynana materyallere el konulduğu belirtildi.

Kapı girişine yerleştirilen dezenfektan şaşkınlık yarattı

Öte yandan, ihbar üzerine gerçekleştirilen baskınlarda kumar oynatan kişilerin baskın yapılan bir deponun girişine dezenfektan yerleştirmesi şaşkınlık yarattı. Kumar oynanan mekânda dip dibe sosyal mesafeye uymayarak oynanan kumar alanında, kapı girişine yerleştirilen dezenfektan baskını yapan jandarma ekiplerini bile şaşırttı.




Son Güncelleme: 03.05.2021 15:03
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Anahtar Kelimeler:
KumarBaskınIzmir
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