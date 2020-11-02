İzmir'de depremzedelere ücretsiz konaklama hizmeti veren oteller

İzmir’de yaşanan depremin ardından dışarıda kalan kişilere pek çok otel konaklama imkanı sağlamaktadır. Aşağıda yer alan numaralar İzmir içinde konaklama sağlayan bazı yerlerdir. Ayrıca camiler de konaklamaya açılmıştır.
İzmir’de Ücretsiz Konaklama Sağlayan Yerler
Çiğli
Musa Çiftçi :0552 672 32 32
Zuhal Gürbüz : 0535 399 05 34
Savaş Gürleyen : 0535 625 55 74
Basmane
Otel Kahraman : 0232 425 72 91
Kafkas Otel : 0553 621 14 44
Benuva Otel : 0552 838 35 35
Sadik Öztürk : 0232 446 92 52
Abdullah Bahsi :0553 431 64 57
Buca
Elit Residence : 0545 886 89 88
Palmiye Residence : 0545 347 55 01
Erdal Alabaş :0535 988 79 23
Karşıyaka
Barış Karakoç : 0538 791 80 46
Son Güncelleme: 02.11.2020 01:45