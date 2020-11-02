İzmir'de depremzedelere ücretsiz konaklama hizmeti veren oteller

İzmir’de yaşanan depremin ardından dışarıda kalan kişilere pek çok otel konaklama imkanı sağlamaktadır. Aşağıda yer alan numaralar İzmir içinde konaklama sağlayan bazı yerlerdir. Ayrıca camiler de konaklamaya açılmıştır.

İzmir’de Ücretsiz Konaklama Sağlayan Yerler

Çiğli

Musa Çiftçi :0552 672 32 32

Zuhal Gürbüz : 0535 399 05 34

Savaş Gürleyen : 0535 625 55 74

Basmane

Otel Kahraman : 0232 425 72 91

Kafkas Otel : 0553 621 14 44

Gönen Otel : 0232 484 05 69

Benuva Otel : 0552 838 35 35

Sadik Öztürk : 0232 446 92 52

Abdullah Bahsi :0553 431 64 57

Buca

Elit Residence : 0545 886 89 88

Palmiye Residence : 0545 347 55 01

Erdal Alabaş :0535 988 79 23

Karşıyaka

Barış Karakoç : 0538 791 80 46