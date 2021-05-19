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İzmir'de dehşet olay! Öz kızını eşarpla boğarak öldürdü

İzmir'in Buca ilçesinde uyuşturucu kullandığı için tartıştığı kızını annesi eşarpla boğarak öldürdü.

19 Mayıs 2021 Çarşamba 20:29
İzmir'de dehşet olay! Öz kızını eşarpla boğarak öldürdü
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İzmir'de 2 gün önce yaşanan olayda ilçeye bağlı Laleli Mahallesi 421 Sokak'ta bulunan bir apartmanın giriş katında edinilen bilgilere göre A.V., isimli bir kadın, Buca İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek polis ekiplerine kızını öldürdüğünü söyledi. Teslim olamaya gelen kadının ifadesi alındı. Şüpheli olan kadının iddiaları üzerine ifadesi alınan kadın gözaltına alındı.

Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Verilen adrese intikal eden ekipler A.V.'nin kızı 29 yaşındaki Zeynep V.'nin evinde boğularak öldüğünü belirledi.

Eve intikal eden polis ekipleri, evde bulunan A.V’nin eşi S.V. ve oğlu Ö.V.’yi gözaltına aldı. Ekipler cansız bir şekilde yerde yatan Zeynep V.'nin cesedi savcı incelemesinin ardından otopsisi yapılmak üzere adli tıp morguna otopsi için gönderildi.

ZAVALLI GENÇ KIZ EŞARP İLE BOĞULMUŞ

Kızını eşarp ile boğarak öldürdüğünü itiraf eden anne A.V.'nin emniyette alınan ilk ifadesinde kızı ile aralarında uyuşturucu kullandığı için sık sık kavga yaşandığını,2 gün önce uyuşturucu sebebiyle kavga ederlerken bir boğuşma yaşandığını söyledi. Boğuşma sırasında eşarbı ile kızını boğduğunu daha sonra mutfaktan odaya kadar kızını taşıdığını söyledi.

Yaşanan bu acı olay sonrasında A.V.'nin kızının öldüğünü anladığında emniyete giderek teslim olduğunu söylediği iddia edildi.

ANNE A.V. EKİPLER TARAFINDAN TUTUKLANDI

Cinayet şüphelisi  olarak gözaltına alınan A.V. ile gözaltına alınan diğer şüpheliler eşi S.V. ,oğlu Ö.V.'nin emniyetteki işlemleri tamamlanırken anne A.V tutuklanırken baba S.V. ve oğlu Ö.V. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Son Güncelleme: 19.05.2021 20:29
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Anahtar Kelimeler:
DenizliCinayet
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