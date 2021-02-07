İzmir’de çarşaflı kadına şiddet uygulayan kişi tutuklandı

İzmir’in Menemen ilçesinde belediye otobüsünde normal bir şekilde günlük hayatını sürdürmekte olan çarşaflı bir kadın şiddete uğradı. Kadına kılık kıyafeti yüzünden şiddet uygulayan kişi paniğe yol açtı.

55 yaşında olan E.Ç’nin kadına şiddet uygularken bu ülkede bu şekilde giyinemezsin ifadelerinde bulunduğu ortaya çıktı. Kadına tekme ve yumruklar atan E.Ç. kadının şikâyette bulunması üzerine direk gözaltına alındı. Emniyette yürütülen işlemlerden sonra adliyeye sevk edilen E.Ç. tutuklandı.

