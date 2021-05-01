İzmir'de bulunan bir anaokulunda yangın çıktı! Çatısı alev alev yandı

İzmir’de gerçekleşen olayda edinilen bilgilere göre akşam saatlerinde Kazımdirik Mahallesi 372 Sokak’ta bulunan 2 katlı anaokulunun çatısında yangın meydana geldi. Bir anda alevlerin sardığı ve bir süredir kullanım dışı olan anaokulundan çıkan dumanları görenler hemen polis ve itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahalede bulundu. Çatı katının ahşap olması ve plastik yapıların bulunmasından dolayı gökyüzüne siyah duman kapladı.

İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda yangın kontrol alına alınarak söndürüldü.

Vatandaşlar anaokulun işçilerin gelerek tadilat yaptıklarını öne sürerken yangının bu sebeple çıkabileceği iddia edildi. Çıkan yangın ile soruşturma başlatıldı.

