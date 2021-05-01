İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Cumhurbaşkanı Erdoğan onay verdi. 10 fakülte kuruldu!
Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan onay verdi. 10...
Alkol satış yasağı ile ilgili İçişleri Bakanlığı'ndan flaş açıklama!
Son Dakika
Alkol satış yasağı ile ilgili...
Bakan Soylu'dan terör ve uyuşturucu açıklaması
Bakan Soylu'dan terör ve uyuşturucu...
Tam kapanmanın birinci gününde toplu taşımada yoğunluk!
Son Dakika
Tam kapanmanın birinci gününde toplu...

İzmir'de bulunan bir anaokulunda yangın çıktı! Çatısı alev alev yandı

İzmir’in Bornova ilçesinde bulunan 2 katlı anaokulunun çatısında yangın çıktı. Bir süredir kullanım dışı olan anaokulunun çatısı alev alev yanarken olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın söndürüldü.

01 Mayıs 2021 Cumartesi 23:20
İzmir'de bulunan bir anaokulunda yangın çıktı! Çatısı alev alev yandı
Takip Et:

İzmir’de gerçekleşen olayda edinilen bilgilere göre akşam saatlerinde Kazımdirik Mahallesi 372 Sokak’ta bulunan 2 katlı anaokulunun çatısında yangın meydana geldi. Bir anda alevlerin sardığı ve bir süredir kullanım dışı olan anaokulundan çıkan dumanları görenler hemen polis ve itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahalede bulundu. Çatı katının ahşap olması ve plastik yapıların bulunmasından dolayı gökyüzüne siyah duman kapladı.

İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda yangın kontrol alına alınarak söndürüldü.

Vatandaşlar anaokulun işçilerin gelerek tadilat yaptıklarını öne sürerken yangının bu sebeple çıkabileceği iddia edildi. Çıkan yangın ile soruşturma başlatıldı.




Son Güncelleme: 01.05.2021 23:20
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
IzmirYangın
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sayısal Loto sonuçları : 1 Mayısıs 2021 Sayısal Loto çekiliş sonuçları
Sayısal Loto sonuçları : 1 Mayısıs 2021 Sayısal Loto çekiliş sonuçları
Kova haftalık burç yorumu 3 Mayısıs 2021 – 9 Mayısıs 2021
Kova haftalık burç yorumu 3 Mayısıs 2021 – 9 Mayısıs 2021
MSÜ 2021 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? MSÜ tercih sonuçları açıklanma tarihi belli oldu mu?
MSÜ 2021 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? MSÜ tercih sonuçları açıklanma tarihi belli oldu mu?
Yarın dükkan, bakkal ve zincir marketler açık mı, kapalı mı? Bakkallar kaça kadar açık, kaçta kapanıyor? 2 Mayısıs
Yarın dükkan, bakkal ve zincir marketler açık mı, kapalı mı? Bakkallar kaça kadar açık, kaçta kapanıyor? 2 Mayısıs
Ramazan bayramı 9 günlük tatil ne zaman başlayacak, bayram tatili ne zaman başlıyor?
Ramazan bayramı 9 günlük tatil ne zaman başlayacak, bayram tatili ne zaman başlıyor?
Anneler günü Mayısıs ayının kaçıncı pazarı?
Anneler günü Mayısıs ayının kaçıncı pazarı?

Popüler Haberler

Kardeşlerim 12.bölüm fragmanı ve 8 Mayısıs 2021 Cumartesi özeti ATV
Lokantada çalışanlara yönelik yapılan 1500 TL yardım ödemesi nedir? 1500 TL çalışan yardımı nasıl alınır?
Sergen Yalçın Hatay maçı için ne söylemişti?
Gönül Dağı 27.bölüm fragmanı ve 8 Mayısıs 2021 Cumartesi özeti TRT 1
Survivor 2021 81. bölüm fragmanı 1 Mayısıs Cumartesi
Sergen Yalçın: Göreceğiz cumartesi ne olacağını
E-devlet üzerinden ücretsiz kredi notu öğrenme işlem adımları
Kuzey Yıldızı İlk Aşk canlı izle! Show TV Kuzey Yıldızı İlk Aşk 62. bölüm tek parça izle! 1 Mayısıs 2021 Cumartesi Kuzey Yıldızı İlk Aşk son bölüm
Beyaz Futbol ne zaman başlıyor? Beyaz TV Derin Futbol yayın saati
N'Koudou sakatlandı mı? NKoudou sakatlığı ne?
Emeklilere seyyanen zam kimlere verilecek? Mayısıs 2021 emekliye seyyanen zam son dakika
Yarın dükkan, bakkal ve zincir marketler açık mı, kapalı mı? Bakkallar kaça kadar açık, kaçta kapanıyor? 2 Mayısıs
TV yayın akışı 28 Nisan 2021 Çarşamba Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Kanal 7, Show Tv, Star Tv günlük yayın akışları
TOKİ'den ev nasıl alınır, başvuru şartları nelerdir?
UEFA 2021 Şampiyonlar Ligi finali ne zaman oyananacak?
Gönül Dağı 26. bölüm izle tek parça! Gönül Dağı son bölüm kesintisiz izle
Hatayspor Teknik direktörü Ömer Erdoğan kimdir, kaç yaşında, nereli?
Beşiktaş Hatayspor maçı sarı kart sınırında olan oyuncular kim? Sarı kart görürse Galatasaray maçında cezalı olacak oyuncular
Sayısal Loto sonuçları : 1 Mayısıs 2021 Sayısal Loto çekiliş sonuçları
1 Mayısıs corona virüsü tablosu açıklandı.
Canlı izle Lille Nice beIN Sports 4 şifresiz Justin TV Taraftarium24 Bein Connect canlı maç izle Lille Nice maçı Selçuk Sports Netspor izle

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.