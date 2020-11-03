İzmir'de bugün hava nasıl olacak? Yağış var mı? İzmir 5 günlük hava durumu

İzmir Hava Durumu

Deprem Bölgesi (İzmir) Hava Tahmin Raporu

03.11.2020 Salı: Yağmur beklenmiyor. Kuzeyden hava parçalı bulutlu, rüzgarların ılımlı (10-20 km / saat) olacağı tahmin ediliyor. Gün içerisinde en yüksek sıcaklık 21 derece olmak üzere en düşük sıcaklık 10 derece civarındadır.

04.11.2020 Çarşamba: Yağmur beklenmiyor. Havanın parçalı bulutlu geçeceği ve rüzgarın kuzeyden orta şiddette (15-25 km / saat, 40 km / saat) eseceği tahmin ediliyor. Gün içinde en yüksek sıcaklık 21 derece ve en düşük sıcaklık 12 derece civarı olacak.

05.11.2020 Perşembe: Yağmur beklenmiyor. Havanın parçalı bulutlu geçeceği ve rüzgarların kuzeyden orta şiddette (15-25 km / saat, 40 km / saat) eseceği tahmin ediliyor. Gün içinde en yüksek sıcaklık 21 derece ve en düşük sıcaklık 12 derece civarı olacak.

06.11.2020 Cuma: Yağmur beklenmiyor. Havanın parçalı bulutlu geçeceği ve rüzgarın kuzeyden orta şiddette (10-20 km / saat, 40 km / saat) eseceği tahmin ediliyor. Gün içerisinde en yüksek sıcaklığın 22 derece, en düşük sıcaklığın ise 13 derece olması bekleniyor.

07.11.2020 Cumartesi: Yağmur beklenmiyor. Kuzeyden hava parçalı bulutlu, rüzgarların ılımlı (10-20 km / saat) olacağı tahmin ediliyor. Gün içinde en yüksek sıcaklık 21 derece ve en düşük sıcaklık 12 derece civarı olacak.