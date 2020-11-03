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İzmir'de bugün hava nasıl olacak? Yağış var mı? İzmir 5 günlük hava durumu

İzmir'de meydana gelen deprem sonrasında yıkıma uğrayan binalarda arama kurtarma çalışmaları hala devam etmektedir. Tüm ülke bir oldu ve İzmir için destek vermeye devam ediyor. Yıkıma uğrayan binalar neticesinde evsiz kalan vatandaşlarımız için hava durumunun nasıl olduğu merak edilmektedir.

03 Kasım 2020 Salı 16:20
İzmir'de bugün hava nasıl olacak? Yağış var mı? İzmir 5 günlük hava durumu
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İzmir Hava Durumu

Deprem Bölgesi (İzmir) Hava Tahmin Raporu

03.11.2020 Salı: Yağmur beklenmiyor. Kuzeyden hava parçalı bulutlu, rüzgarların ılımlı (10-20 km / saat) olacağı tahmin ediliyor. Gün içerisinde en yüksek sıcaklık 21 derece olmak üzere en düşük sıcaklık 10 derece civarındadır.


04.11.2020 Çarşamba: Yağmur beklenmiyor. Havanın parçalı bulutlu geçeceği ve rüzgarın kuzeyden orta şiddette (15-25 km / saat, 40 km / saat) eseceği tahmin ediliyor. Gün içinde en yüksek sıcaklık 21 derece ve en düşük sıcaklık 12 derece civarı olacak.

05.11.2020 Perşembe: Yağmur beklenmiyor. Havanın parçalı bulutlu geçeceği ve rüzgarların kuzeyden orta şiddette (15-25 km / saat, 40 km / saat) eseceği tahmin ediliyor. Gün içinde en yüksek sıcaklık 21 derece ve en düşük sıcaklık 12 derece civarı olacak.

06.11.2020 Cuma: Yağmur beklenmiyor. Havanın parçalı bulutlu geçeceği ve rüzgarın kuzeyden orta şiddette (10-20 km / saat, 40 km / saat) eseceği tahmin ediliyor. Gün içerisinde en yüksek sıcaklığın 22 derece, en düşük sıcaklığın ise 13 derece olması bekleniyor.

07.11.2020 Cumartesi: Yağmur beklenmiyor. Kuzeyden hava parçalı bulutlu, rüzgarların ılımlı (10-20 km / saat) olacağı tahmin ediliyor. Gün içinde en yüksek sıcaklık 21 derece ve en düşük sıcaklık 12 derece civarı olacak.



Son Güncelleme: 03.11.2020 16:20
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Anahtar Kelimeler:
IzmirHava DurumuDeprem
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