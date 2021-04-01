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İzmir’de bir zanlı akrabasını bıçaklayarak öldürdü

İzmir’in Karabağlar ilçesinde bir kişi akrabasını bıçaklayarak öldürülürken, yakalanan zanlı mahkeme tarafından tutuklandı.

01 Nisan 2021 Perşembe 22:48
İzmir’de bir zanlı akrabasını bıçaklayarak öldürdü
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İzmir’de akşam saatlerinde meydana gelen olayda edinilen bilgilere göre Kazım Karabekir Mahallesi 9044 Sokak’ta akraba olan 27 yaşındaki Sait B: ile 25 yaşındaki Cengiz Gezici adlı iki kişi arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın daha da büyümesiyle kavgaya dönüşen olayda Kadir Sait B. Üzerinde bulunan bıçak ile akrabası Cengiz Gezici’yi göğsünden bıçaklayarak yaraladı. Yaşanan olay sonrasında ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri intikal etti. Bıçaklanarak kanlar içerisinde yere yığıla Cengiz Gezici sağlık ekiplerinin müdahalesi ile hastaneye kaldırıldı. Cengiz Gezici Hastanede doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Öte yandan Cinayet şüphelisi olarak tutuklanan Kadir Sait B. Götürüldüğü emniyette alınan ilk ifadesinin ardından mahkemeye sevk edilerek tutuklandı.

İlk ifadesinde küfürleştikleri için kavganın başladığını akrabasını öldürme niyetinin olmadığını ve kavga ettikleri sırada akrabasının bıçak üzerine düştüğünü bu yüzden yaralandığını söyledi.



Son Güncelleme: 01.04.2021 22:48
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Anahtar Kelimeler:
IzmirBıçaklama
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