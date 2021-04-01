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İzmir'de bir kişi tartıştığı akrabası tarafından bıçaklanarak öldürüldü

İzmir Karabağlar'da Cengiz Gezici isimli kişi tartıştığı akrabası Sait B. tarafından sokak ortasında bıçaklanarak öldürüldü.

01 Nisan 2021 Perşembe 01:03
İzmir'de bir kişi tartıştığı akrabası tarafından bıçaklanarak öldürüldü
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Bir kişinin ölümüyle sonuçlanan olay İzmir Karabağlar'da meydana geldi.

Akşam saat:21.00 sularında 27 yaşındaki Sait B. ile akrabası olan 35 yaşındaki Cengiz Gezici arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Sokak ortasında başlayan tartışma kısa süre içinde arbedeye dönüştü. Kavga esnasında Sait B. yanında taşığı bıçağı çekip, akrabası olan Cengiz Gezici'nin göğsüne sapladı.

GÖĞSÜNDEN BIÇAKLANDI, YAŞAMINI YİTİRDİ

Gezici kanlar içinde yere yığılırken, olayı görenler durumu hemen polise ihbar etti. Kavganın yaşandığı sokağa gelen 112 ekipleri ağır yaralanan Gezici'yi yapılan ilk müdahale sonrasında hastaneye kaldırdı. Yoğun bakıma alınan Gezici doktorların tüm çabalarına rağmen yaşamını yitirdi. Olayı haber alıp hastaneye gelen ailesi ise hastane önünde kriz geçirdi.

Öte yandan, cinayet şüphelisi Kadir Sait B. polis ekiplerince yakalanarak ifadesi alınmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine teslim edildi. Soruşturmanın devam ettiği aktarıldı.



Son Güncelleme: 01.04.2021 01:03
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Anahtar Kelimeler:
IzmirCinayet
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