İzmir'de bir kişi tartıştığı akrabası tarafından bıçaklanarak öldürüldü

Bir kişinin ölümüyle sonuçlanan olay İzmir Karabağlar'da meydana geldi.
GÖĞSÜNDEN BIÇAKLANDI, YAŞAMINI YİTİRDİ
Gezici kanlar içinde yere yığılırken, olayı görenler durumu hemen polise ihbar etti. Kavganın yaşandığı sokağa gelen 112 ekipleri ağır yaralanan Gezici'yi yapılan ilk müdahale sonrasında hastaneye kaldırdı. Yoğun bakıma alınan Gezici doktorların tüm çabalarına rağmen yaşamını yitirdi. Olayı haber alıp hastaneye gelen ailesi ise hastane önünde kriz geçirdi.
Öte yandan, cinayet şüphelisi Kadir Sait B. polis ekiplerince yakalanarak ifadesi alınmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine teslim edildi. Soruşturmanın devam ettiği aktarıldı.
Son Güncelleme: 01.04.2021 01:03