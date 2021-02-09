İzmir’de bir ilk! Fay hattı yüzünden bölgeye yapılaşma yasağı getirildi!

Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAUM) Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir İzmir ili için önemli açıklamalarda bulundu. 30 Ekim 2020 tarihinde 6,9 şiddetinde büyük depremin ardından sıcak su kaynaklarının yer yüzüne çıktığı görüldü. Gülbahçe fayında inceleme yapılmasının ardından uzmanlar rapor hazırlayarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na sundu. Rapor sonucunda fay hattının üzerinde kalan alanlar için yapılaşma yasağı getirildi.





Gülbahçe fayının üstünde herhangi bir yapılaşmanın olmadığını söyleyen Prof. Dr. Sözbilir şiddetli deprem sonrası o bölgede herhangi bir can ve mal kaybının yaşanmadığını söyledi. Fay hattının üzerinde yapılaşma olmadığı için risk oluşmadığını dile getiren Sözbilir fay hattı için deprem sonrasında bazı bölgelerde sıvılaşmanın olduğunu söyledi. Fayın değerlendirme sürecinde olduğunu aktaran Hasan Sözbilir bölge için yapılaşmanın olmaması gerektiğini söyledi. Olabilecek depremlere karşı önlemli davranılması gerektiğini belirterek bölge için yapılaşma yasağının getirilmesinin şart olduğunu söyledi.



