İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Hande Erçel ve Kerem Bürsin,'den bomba aşk açıklaması!
Hande Erçel ve Kerem Bürsin,'den...
Emekli ve memura Temmuz ayında yüzde 7.09 zam sinyali!
Son Dakika
Emekli ve memura Temmuz ayında...
Rekabet Kurulu, Google'a 296 milyon 84 bin TL ceza kesti!
Son Dakika
Rekabet Kurulu, Google'a 296 milyon...
MEB'den yüz yüze eğitim açıklaması geldi! 15 Nisan tarihinden itibaren..
Son Dakika
MEB'den yüz yüze eğitim açıklaması...

İzmir’de bir araç berber dükkanına girerek 2 kişinin yaralanmasına sebep oldu

İzmir’in Bornova ilçesinde meydana gelen kazada bir faciadan dönüldü. Hafif ticari bir araç aynı yönde seyreden tıra çarparak berber dükkanına girdi. Yaşanan kazada 2 kişi yaralandı.

15 Nisan 2021 Perşembe 16:08
İzmir’de bir araç berber dükkanına girerek 2 kişinin yaralanmasına sebep oldu
Takip Et:

İzmir Bonova’da meydana gelen olayda edinilen bilgilere göre Bonova İlçesi Kamil Tunca Caddesi üzerinde meydana geldi. Yol üzerinde hızlı bir şekilde giden hafif ticari bir aracın sürücüsü aynı yönde gitmekte olan bir tıra çarptı. Tır ile çarpışan araç yön değiştirerek cadde üzerinde bulunan bir dükkâna çarptı. Yaşanan yaza sonrasında ortalık savaş alanına dönerken olası bir facianın kenarından dönüldü. Aracın çarpmasıyla kırılıp etrafa saçılan camlar dükkân içerisinde bulunan müşterilerden 2 kişinin yaralanmasına sebep oldu. Yaralılar hastaneye kaldırılırken büyük panik yaşandı.

Öte yandan kaza sırasında caddeden geçmekte olan bir kadını ise önünde bulunan ağaç kurtardı. Yaşanan o dehşet anları kameralar tarafından anbean kaydedildi.



Son Güncelleme: 15.04.2021 16:08
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
IzmirKaza
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Emniyet Uyardı! Telefona gelen 'maske cezası' mesajına dikkat
Emniyet Uyardı! Telefona gelen 'maske cezası' mesajına dikkat
Haddini Bil Kıvırcık twitterda neden gündem oldu? Mert Armağan kimdir, ne dedi? Atatürk’e ne dedi?
Haddini Bil Kıvırcık twitterda neden gündem oldu? Mert Armağan kimdir, ne dedi? Atatürk’e ne dedi?
2021 Ramazan Bayramı hangi güne denk geliyor? Ramazan Bayramında kaç gün tatil olacak?
2021 Ramazan Bayramı hangi güne denk geliyor? Ramazan Bayramında kaç gün tatil olacak?
Mavera ne demek? TDK Mavera kelime anlamı nedir, ne anlama gelir?
Mavera ne demek? TDK Mavera kelime anlamı nedir, ne anlama gelir?
İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ; 15 Nisan 2021 Perşembe İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?
İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ; 15 Nisan 2021 Perşembe İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?
Ziraat Odası çiftçi belgesi nasıl alınır? Ziraat Odası çiftçi kütüğü belgesi sorgulama nasıl yapılır? ÇKS belgesi ücreti 2021
Ziraat Odası çiftçi belgesi nasıl alınır? Ziraat Odası çiftçi kütüğü belgesi sorgulama nasıl yapılır? ÇKS belgesi ücreti 2021

Popüler Haberler

Emanet dizisi Neslihan kimdir? Zeynep Naz Eyüboğlu
BİM Hp 14″ ryzen 3 3250 laptop nasıl alınır mı? Hp 14″ ryzen 3 3250 laptop inceleme ve yorumları
Seksenler dizisi Sibel kimdir? Cansın Özyosun'un hayatı ve rol aldığı yapımlar
Kanunsuz Topraklar dizisi oyuncu kadrosunda kimler var? Kanunsuz Topraklar dizisi oyuncu kadrosu
Survivor yarışmacısı Barış Özbek kimdir?
Elektrikli scooter yeni kurallar neler, düzenlemede eksikler var mı?
Kolay kredi alabilmek için gereken şartlar nelerdir? 2021
İmar affı kanunu 2021'de devam edecek mi? İmar affı uzatıldı mı?
Faizsiz ev nasıl alınır? 
Türkiye'de illerin plaka sıralaması ve telefon kodları
Asgari ücretin 1/3'ü ne kadar? 2021 Gelir testi sonucu G0
Kabine toplantısı kararları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Toplantı ne zaman biter?
Kanal D canlı yayın akışı 15 Nisan 2021 Perşembe Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Otobüsle şehirler arası seyahat yasağı var mı? 13 Nisan otobüsle seyahat yasağı var mı?
Esnaf Kefalet Kredisi 2021 başvurusu nasıl yapılır? Esnaf Kefalet Kredisi için hangi belgeler gerekir?
Masumlar Apartmanı bodrumdaki zincirli tutsak kim?
BluTV ücretsiz izlemek için yapmanız gerekenler
Emanet dizisinin final tarihi belli oldu mu? Kaç bölüm daha devam edecek?
Kanal İstanbul'la neler değişecek? Boğaz varken hemen yanına neden kanal yapılıyor? Kanal yapılırsa neler olacak?
Haddini Bil Kıvırcık twitterda neden gündem oldu? Mert Armağan kimdir, ne dedi? Atatürk’e ne dedi?
Beşiktaş Ankaragücü maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Muhtemel 11'ler ve maç önü bilgiler

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.