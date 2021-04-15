İzmir’de bir araç berber dükkanına girerek 2 kişinin yaralanmasına sebep oldu

İzmir Bonova’da meydana gelen olayda edinilen bilgilere göre Bonova İlçesi Kamil Tunca Caddesi üzerinde meydana geldi. Yol üzerinde hızlı bir şekilde giden hafif ticari bir aracın sürücüsü aynı yönde gitmekte olan bir tıra çarptı. Tır ile çarpışan araç yön değiştirerek cadde üzerinde bulunan bir dükkâna çarptı. Yaşanan yaza sonrasında ortalık savaş alanına dönerken olası bir facianın kenarından dönüldü. Aracın çarpmasıyla kırılıp etrafa saçılan camlar dükkân içerisinde bulunan müşterilerden 2 kişinin yaralanmasına sebep oldu. Yaralılar hastaneye kaldırılırken büyük panik yaşandı.

Öte yandan kaza sırasında caddeden geçmekte olan bir kadını ise önünde bulunan ağaç kurtardı. Yaşanan o dehşet anları kameralar tarafından anbean kaydedildi.

